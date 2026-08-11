Atlante anuncia el fichaje de Jordan García ¿Adiós a David Ospina?

El veterano guardameta regresó a su natal Colombia para iniciar su recuperación en el codo

El Atlante confirmó oficialmente la incorporación del portero colombiano Jordan García, movimiento que abre todavía más las dudas sobre el futuro de David Ospina con los Potros de Hierro. El joven guardameta procedente del Club León ya trabaja con el plantel azulgrana, mientras que el experimentado arquero continúa recuperándose de la recaída que sufrió en una lesión en el codo y sigue sin poder disputar un partido oficial con el conjunto capitalino.

A través de un comunicado, el Atlante terminó con las especulaciones alrededor de García y anunció que el futbolista de 21 años reforzará la portería para los próximos compromisos. “El Club Atlante hace oficial la incorporación del guardameta colombiano Jordan García, quien llega para reforzar nuestra portería de cara a los próximos retos de la institución”, informó el equipo, que también confirmó que el jugador ya se encuentra trabajando con el resto del plantel.

Atlante ficha a Jordan García y David Ospina se alejaría del club | Imago7

La contratación adquiere mayor relevancia por el momento que atraviesa Ospina. El histórico guardameta de la selección colombiana llegó como uno de los fichajes más importantes del Atlante, pero no ha logrado debutar después de resentirse del problema en el codo que arrastra desde años anteriores. La situación provocó que viajara a Colombia para someterse a nuevas valoraciones y continuar con el tratamiento de la zona afectada.

La incertidumbre aumentó después de que Álvaro Galindo, auxiliar técnico de los Potros, reconociera que la llegada de García podría estar relacionada con la situación de su compatriota. “Jordan ya está incorporado al equipo; yo me imagino que si Jordan está acá es que Ospina ya no viene”, declaró el integrante del cuerpo técnico. Sin embargo, hasta ahora el Atlante no ha comunicado oficialmente la salida del experimentado portero.

Atlante destaca el recorrido de Jordan García

En su presentación, el club también destacó las credenciales de su nuevo arquero. Jordan García nació en El Retén, Magdalena, y antes de arribar al fútbol mexicano desarrolló parte de su carrera en Fortaleza CEIF de Colombia, donde se consolidó como uno de los guardametas jóvenes con mayor proyección y formó parte del equipo que consiguió el campeonato en el cierre de 2023. Posteriormente pasó al Club León antes de incorporarse a los Potros.

El Atlante también resaltó su experiencia con las categorías juveniles de Colombia. García ha formado parte de los procesos de la selección sub 20 y tuvo una actuación destacada durante la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025. Fue el portero titular del combinado colombiano que terminó en el tercer lugar del torneo y mantuvo su arco en cero en el partido decisivo frente a Francia.

“Con seguridad en el juego aéreo y grandes reflejos, Jordan llega a la capital listo para defender nuestros colores”, señaló el Atlante. Su incorporación aumenta la competencia en una portería que ya cuenta con Óscar Jiménez y que esperaba tener a Ospina como uno de sus principales referentes, por lo que la presencia de otro arquero colombiano modifica el panorama del club.

¿Jordan García significa el adiós de David Ospina?

La llegada de García no confirma por sí misma la salida de David Ospina. De hecho, el comunicado oficial del Atlante únicamente anuncia la incorporación del nuevo portero y no menciona la situación contractual del exjugador de Arsenal, Napoli y Al Nassr. Sin embargo, reforzar nuevamente esa posición, las declaraciones del cuerpo técnico y los problemas físicos que mantienen al veterano fuera de las canchas alimentan la posibilidad de un cambio de planes.

Por ahora, el único movimiento confirmado es la incorporación de Jordan, quien ya se encuentra integrado al trabajo del Atlante. La incógnita permanece alrededor de Ospina y dependerá de su evolución física y de la decisión que tome la directiva. Los Potros apostaron inicialmente por la experiencia de uno de los grandes referentes del fútbol colombiano, pero la llegada de un guardameta joven de la misma nacionalidad podría marcar un nuevo rumbo y dejar a David Ospina frente a la posibilidad de marcharse sin siquiera haber disputado un partido oficial.

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