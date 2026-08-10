Álex Diego pide mesura sobre Gilberto Mora rumbo a Los Angeles 2028: “Es muy prematuro”

El técnico campeón del Premundial sub 20 habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio sobre el futbolista de Xolos, el título y el futuro de sus jugadores

Álex Diego cerró el Premundial sub 20 de la Concacaf 2026 con los tres objetivos que México se había planteado desde el inicio del proceso: clasificación al Mundial de 2027, boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el título regional. Después del campeonato conseguido ante Estados Unidos, el técnico mexicano habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio sobre el camino recorrido y la posibilidad de contar en el futuro con futbolistas como Gilberto Mora.

México venció 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Azteca, con dos goles de Cristóbal Alfaro. El resultado permitió al Tricolor revalidar el campeonato obtenido en 2024, alcanzar el bicampeonato y ampliar a 15 su récord de títulos en el Campeonato sub 20 de la Concacaf.

“Es una alegría inmensa. El haber conseguido todo lo que nos habíamos proyectado y habíamos soñado, lo trabajamos. Fue un proceso muy largo de año y medio en donde consolidamos el sueño de muchos”, explicó Diego después de completar un torneo en el que México también aseguró su regreso al fútbol olímpico.

Uno de los nombres que ya aparece en las conversaciones rumbo a Los Angeles 2028 es Gilberto Mora. El futbolista mexicano, mundialista con el Tri mayor, tendrá edad para competir en los Juegos Olímpicos, aunque el timonel pidió mantener cautela debido al tiempo que resta antes de definir la plantilla que acudirá a la competencia.

“Los Olímpicos están a dos años, el Mundial a un año. Me parece que está muy prematuro hablar de ese tema. Evidentemente uno como entrenador quiere tener a lo mejor, pero lo iremos viendo, lo iremos platicando y analizando”, declaró el estratega sobre la posibilidad de contar con Mora en el proceso olímpico.

Álex Diego también puso énfasis en que el siguiente paso para los integrantes del equipo campeón debe producirse dentro de sus clubes. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de estos jugadores aparezcan próximamente en la selección mayor, señaló que la prioridad debe ser conseguir continuidad en Primera División antes de avanzar hacia otros niveles del representativo nacional.

“Para mí sería una alegría inmensa. Yo siempre lo he dicho, hay que tener mucha mesura con estos procesos, con este tipo de jugadores. Me parece que lo principal para ellos es consolidarse en Primera División, tener muchos minutos y a partir de ahí seguramente Rafa (Márquez) en algún momento los podría tener en cuenta, pero primero en sus equipos”, explicó al referirse a una posible consideración por parte del técnico del Tri mayor.

El entrenador atribuyó parte del éxito del Premundial a la competencia interna que se generó entre los 21 futbolistas convocados. “La fortaleza de lo que vivimos fue tener 21 jugadores dispuestos, 21 jugadores capaces, cualquiera podía jugar. Fue accidentado, tuve que utilizar a mis tres porteros. Todos tuvieron minutos. Todos fueron importantes”, afirmó.

Esa misma mentalidad apareció después de conseguir el boleto olímpico en las semifinales. México no modificó su objetivo para la final frente a Estados Unidos y salió en busca del campeonato. “El equipo nunca se relajó, el equipo es muy ambicioso, muy competitivo. Parte fundamental fue justamente el encontrar jugadores que no solo tuvieran talento sino tuvieran ese ADN competitivo”, señaló Diego.

La preparación para llegar a ese punto se extendió durante aproximadamente un año y medio e incluyó seis giras por Europa. El cuerpo técnico buscó enfrentar a México contra rivales de alta exigencia e incluso equipos con futbolistas dos o tres años mayores. “Desde ahí ya fuimos proyectándolo, desde ahí lo fuimos ilusionando, trabajando. Es muy satisfactorio porque no solo lo soñamos, lo trabajamos”, recordó.

Diego también destacó la comunicación que existe dentro de la estructura de selecciones menores y el trabajo encabezado por Andrés Lillini. El técnico mantiene contacto con Eduardo Arce, quien estará al frente del representativo mexicano rumbo a Los Angeles 2028, dentro de una planificación en la que los diferentes cuerpos técnicos comparten información sobre los jugadores.

“A la interna aquí en selecciones menores tenemos muy buena comunión, técnicos, auxiliares, preparadores físicos. Estamos muy cercanos. Andrés ha logrado esta comunión de todos en donde todos jalamos hacia el mismo lado, donde todos entendemos que es un bien común, donde sabemos que el éxito de uno se vuelve el éxito de todos”, explicó.

Entre todos los momentos acumulados durante el Premundial, Álex Diego eligió la ceremonia posterior a la final como la imagen principal del proceso. “Sin duda alguna, levantando el trofeo en el estadio con 50,000 personas, porque ese me parece que es el momento máximo donde tenemos el triplete en la bolsa”, concluyó el entrenador, después de asegurar Mundial, Juegos Olímpicos y campeonato de Concacaf con la selección mexicana sub 20.

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