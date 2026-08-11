Avión de Cruz Azul sufre falla en pleno vuelo rumbo a Chicago por Leagues Cup

La Máquina sufrió un contratiempo durante su traslado desde Nueva Jersey y tuvo que desviarse a Minnesota antes de llegar a Chicago

El equipo aterrizó de emergencia en Minnesota | Imago7

Cruz Azul vivió un inesperado contratiempo durante su recorrido por Estados Unidos en la Leagues Cup 2026. El avión que trasladaba al plantel desde Nueva Jersey hacia Chicago presentó una falla durante el vuelo y tuvo que desviarse hacia Minnesota por motivos de seguridad, situación que alteró por completo la planificación de La Máquina antes de su siguiente compromiso en el torneo.

El conjunto cementero había dejado Nueva Jersey después de derrotar 2-1 a New York City FC en su segundo partido de la competencia. La intención era trasladarse directamente a Chicago para comenzar la recuperación de los futbolistas antes de enfrentar al Chicago Fire, pero lo que estaba proyectado como un recorrido relativamente corto terminó por convertirse en varias horas de complicaciones para jugadores, cuerpo técnico y personal del club.

Cruz Azul tuvo que desviarse a Minnesota

De acuerdo con información de TUDN, la aeronave presentó problemas mientras cubría la ruta entre Nueva Jersey y Chicago, por lo que fue desviada hacia Minnesota como medida de seguridad. El episodio derivó en un aterrizaje de emergencia, mientras que otros medios describieron la maniobra como un desvío preventivo ante las fallas detectadas.

La escala inesperada modificó considerablemente los tiempos de traslado. El vuelo, programado originalmente para durar alrededor de dos horas y 15 minutos, se prolongó después de que la delegación tuvo que permanecer más de dos horas en Minneapolis antes de retomar el recorrido hacia su destino final. El equipo tenía previsto llegar alrededor del mediodía, pero finalmente lo hizo varias horas después.

El incidente no solamente tuvo consecuencias en el itinerario. La jornada del lunes estaba destinada principalmente a la recuperación física de los jugadores, tomando en cuenta la actividad acumulada durante la Leagues Cup y los constantes desplazamientos entre ciudades. Sin embargo, las horas adicionales dentro de la logística aérea obligaron al cuerpo técnico a modificar los planes que estaban previstos para ese día.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la situación relacionada con la alimentación del plantel. Según TUDN, los jugadores llegaron a Chicago sin haber podido comer desde el desayuno debido a las complicaciones del viaje. El retraso impidió que los integrantes del equipo realizaran una comida durante varias horas, aumentando el desgaste de una jornada que originalmente debía servir para descansar.

Finalmente, Cruz Azul pudo abandonar Minnesota y continuar rumbo a Illinois. La delegación arribó a Chicago alrededor de las cinco de la tarde, de acuerdo con los reportes publicados después del incidente. No se informaron afectaciones físicas entre los integrantes del equipo y el contratiempo quedó limitado a las modificaciones en el traslado, la alimentación y los tiempos de recuperación.

La Máquina deberá recuperar terreno antes de enfrentar al Chicago Fire

El problema aparece en un momento importante para Cruz Azul dentro del torneo. La Máquina enfrentará al Chicago Fire el jueves 13 de agosto en su tercer compromiso de la Leagues Cup 2026, encuentro que se disputará en el SeatGeek Stadium y que tendrá peso en las aspiraciones del conjunto mexicano para continuar en la competencia.

Además del contratiempo aéreo, el calendario ha obligado al cuadro celeste a realizar constantes desplazamientos. Cruz Azul habrá pasado por tres sedes diferentes en un periodo de cinco días, antes de disputar el encuentro frente a Chicago. Después, el equipo tendrá que volver a México para visitar a Tijuana en la Liga MX, por lo que la administración de las cargas físicas será otro aspecto que deberá considerar el cuerpo técnico.

El escenario contrasta con el del Chicago Fire, que ha podido permanecer en su sede y ha tenido un desgaste considerablemente menor en materia de viajes. Para Cruz Azul, las horas perdidas por la falla de la aeronave redujeron el tiempo disponible para descansar y comenzar la preparación específica del encuentro, aunque el equipo consiguió completar su traslado el mismo lunes.

Hasta la noche del 10 de agosto, Cruz Azul no publicó una explicación oficial detallada sobre la falla que provocó el desvío de su vuelo. El episodio terminó sin consecuencias mayores para la delegación, pero obligó a modificar una jornada que estaba contemplada como parte fundamental de la recuperación del plantel antes de enfrentar al Chicago Fire y buscar prolongar su participación en la Leagues Cup 2026.

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