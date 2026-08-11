Jugando Claro, en vivo | Lunes 10 de agosto

Pone bajo la lupa el campeonato del Tri sub 20, el trabajo de Andrés Lillini y una tercera jornada decisiva en la Leagues Cup

La selección mexicana sub 20 vuelve a colocarse en el centro de la conversación después de conquistar el Premundial de Concacaf. En una nueva edición de Jugando Claro se analizará todo lo que dejó el campeonato del Tricolor, desde el crecimiento mostrado durante el torneo hasta el impacto que este resultado puede tener en una generación que ya consiguió objetivos importantes en su proceso internacional.

Uno de los puntos centrales será el proyecto de selecciones menores que ha impulsado Andrés Lillini. La mesa revisará el trabajo realizado en la formación y seguimiento de futbolistas, así como la importancia de construir procesos que permitan que los jóvenes tengan continuidad antes de dar el salto definitivo hacia la selección mayor.

También habrá espacio para analizar qué viene después del título. El campeonato representa un respaldo para el proceso, pero el siguiente desafío será trasladar ese éxito al desarrollo individual de los jugadores, especialmente en una etapa en la que necesitarán minutos y protagonismo con sus clubes para mantener su crecimiento.

Jugando Claro también repasará todos los ecos que dejaron las primeras dos fechas de la Leagues Cup 2026. Los resultados han vuelto a alimentar el debate entre Liga MX y MLS, con clubes mexicanos que han sufrido por los viajes, la falta de contundencia y un formato que ha generado críticas entre entrenadores y jugadores.

La tercera jornada tendrá un peso especial porque comenzará a definir a los equipos que avanzarán y a aquellos que se despedirán de la competencia. Se revisarán los escenarios de clasificación, los clubes mexicanos obligados a ganar y las figuras que pueden inclinar la balanza en los últimos partidos de la primera fase.

Además, nuestros especialistas debatirán sobre el rendimiento de la Liga MX frente a los representantes de la MLS, la influencia de la localía y las conclusiones que deja hasta ahora una edición que ha vuelto a poner bajo discusión el equilibrio competitivo del torneo.

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