Tigres presenta nueva playera de visitante previo al duelo ante Vancouver Whitecaps

Los felinos revelaron su segunda equipación para la temporada 2026-2027, con un diseño retro que recupera la histórica ‘U’ universitaria

La nueva piel de los felinos | @TigresOficial

Tigres aprovechó la previa de uno de sus compromisos importantes de la Leagues Cup para presentar su nueva imagen fuera de casa. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León reveló este lunes 10 de agosto la playera de visitante que utilizará durante la temporada 2026-2027, una indumentaria en la que el club apuesta por recuperar elementos de su historia y trasladarlos a un diseño con apariencia retro.

La presentación se produjo un día antes del partido de Tigres frente a Vancouver Whitecaps, programado para el martes 11 de agosto en el Estadio Universitario, dentro de la primera fase de la Leagues Cup 2026. De esta manera, la institución regiomontana acompañó su actividad deportiva con el lanzamiento de una camiseta que busca reforzar la identidad universitaria y que servirá como segunda equipación durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027.

💙 Conectando el pasado, presente y futuro con un jersey que lleva el sentimiento por La U más allá de San Nicolás de los Garza.



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Una playera que recupera las raíces universitarias

El azul marino es el color predominante de la nueva camiseta de visitante, una diferencia evidente respecto a la tradicional indumentaria amarilla del club. Sobre esa base aparece una banda central amarilla acompañada por un patrón de franjas horizontales, mientras que la palabra ‘TIGRES’ ocupa la parte central del diseño. La propuesta combina así los colores característicos de la institución con una presentación distinta para sus partidos fuera de casa.

Uno de los elementos que más destaca se encuentra en el pecho. Tigres recuperó una versión histórica y minimalista de su identidad al utilizar únicamente la tradicional ‘U’, en referencia directa a la Universidad Autónoma de Nuevo León. A ese detalle se suma el logotipo Trefoil de adidas, una imagen vinculada con las colecciones clásicas de la marca alemana y que refuerza el concepto retro elegido para este uniforme.

El lanzamiento también tiene un componente relacionado con la historia reciente entre ambas instituciones. La nueva equipación aparece en el marco de las dos décadas de alianza entre Tigres y la marca que lo viste, por lo que buscaron combinar referencias del pasado con elementos contemporáneos. Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres, explicó que la camiseta pretende conectar con los orígenes del equipo y con la relación que mantiene con su alma mater y sus aficionados.

La nueva camiseta salió a la venta desde este 10 de agosto a través de los canales oficiales señalados por el club. Además del jersey de visitante, la marca preparó una colección integrada por camiseta, chamarra, pants y hoodie, todos con referencias al Trefoil y al escudo universitario. Esa línea complementaria estará disponible a partir del martes 11 de agosto en tiendas seleccionadas, distribuidores autorizados y la Tigre Tienda.

Tigres presenta su nueva piel antes de enfrentar a Vancouver

El momento elegido para mostrar la indumentaria coincide con el cierre de la primera fase de la Leagues Cup para los felinos. Tigres enfrentará a Vancouver Whitecaps el martes 11 de agosto en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, encuentro que permitirá al conjunto mexicano disputar esta instancia del certamen internacional frente a su afición.

Los universitarios llegan al partido sin derrota después de sus primeros dos compromisos de la competencia. Tigres suma cuatro puntos tras dos jornadas, mientras Vancouver Whitecaps todavía no ha conseguido unidades después de dos derrotas, por lo que el encuentro tendrá implicaciones importantes para las aspiraciones del cuadro regiomontano de continuar en el torneo.

El partido también forma parte de una edición particular de la Leagues Cup. El torneo de 2026 incorporó encuentros disputados en territorio mexicano por primera vez, después de que en anteriores ediciones la actividad se concentrara principalmente en Estados Unidos y Canadá. La competencia reúne a 36 clubes, con 18 representantes de la Liga MX y 18 de la MLS, y entregará tres lugares para la Concacaf Champions Cup 2027.

Así, Tigres llegará al choque frente a Vancouver con una nueva pieza incorporada a su colección de uniformes. Más allá del resultado deportivo, el club utilizó la presentación para volver a colocar su identidad universitaria en el centro de su imagen, con una camiseta que recurre a la ‘U’, el azul marino y elementos clásicos de adidas para enlazar distintas etapas de su historia antes de continuar su camino en la Leagues Cup y posteriormente en el Apertura 2026.

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