Rommel Pacheco se ilusiona con el Tri: “Tenemos gran posibilidad de conseguir una medalla”

Rommel Pacheco celebró el regreso del Tri a unos Juegos Olímpicos y aseguró que existe una base competitiva para pelear por el podio en Los Ángeles 2028

Rommel Pacheco apuesta por el Tri en 2028. Imago 7

Rommel Pacheco, director de la Conade, se mostró ilusionado con la clasificación de la selección mexicana sub 20 a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y consideró que el equipo tiene argumentos para competir por una medalla. El dirigente recordó que México fue bronce en Tokio 2020 y no pudo clasificarse a París 2024, por lo que valoró especialmente el regreso al torneo olímpico. Además, señaló que existe comunicación constante con la Federación Mexicana de Fútbol para detectar talento.

Pacheco también hizo un balance positivo de la actuación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación terminó en la cima del medallero y superó su registro anterior de preseas doradas. El titular de la Conade destacó que el resultado responde a un trabajo de largo plazo enfocado en apoyar a los atletas y atender sus necesidades. LEE LA NOTA COMPLETA

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