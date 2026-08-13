Mundial de Flag Football 2026: ¿Cuándo juega México, formato y cómo se clasifican a Juegos Olímpicos 2028?

En el torneo masculino México competirá en el Grupo C contra Suiza, Alemania y Brasil, mientras que el equipo femenino enfrenta a Italia, Alemania y Eslovenia en el Grupo A.

México va por el boleto olímpico | International Federation of American Football

El Mundial de Flag Football 2026 marcará el inicio del proceso de clasificación hacia Los Angeles 2028, edición en la que esta disciplina formará parte del programa olímpico. La competencia reunirá a 32 selecciones, 16 varoniles y 16 femeniles, y entregará cuatro cuotas olímpicas.

México participará en las dos ramas. La selección femenil llega como número uno del ranking mundial después de superar a Estados Unidos en los Juegos Mundiales de 2025, mientras que el conjunto varonil compartirá sector con Suiza, Alemania y Brasil.

El campeonato también contará con Estados Unidos, vigente campeón mundial en ambas ramas. Al tener asegurada su presencia en Los Angeles 2028 por su condición de país anfitrión, su posición final podría modificar la distribución de los boletos disponibles durante este Mundial.

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial de Flag Football 2026?

El Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF 2026 se disputará del 13 al 16 de agosto en Dusseldorf, Alemania. Los encuentros tendrán como sede el Flag Football Complex, ubicado en Koblenzer Strabe.

Será la edición número 12 del Campeonato del Mundo y contará con 16 selecciones en cada categoría. Los partidos se desarrollarán de manera simultánea en tres campos durante las diferentes fases del torneo.

Estados Unidos llegará como campeón defensor. La selección varonil estadounidense ha conquistado los últimos cinco campeonatos, mientras que su representativo femenil se ha quedado con las tres ediciones anteriores. Entre los equipos que tendrán su primera participación aparecen Samoa Americana en la competencia varonil y Eslovenia en la femenil.

Nigeria había conseguido la clasificación en las dos ramas como campeón de África, pero sus selecciones no podrán competir debido a problemas con el visado. Los equipos que tenían programado enfrentarse a Nigeria recibirán una victoria automática.

¿Cuándo debuta México en el Mundial de Flag Football? Calendario Tricolor, completo

México estará presente tanto en el torneo varonil como en el femenil y comenzará su participación desde la fase de grupos. En la rama varonil, México forma parte del Grupo C junto con Suiza, Alemania y Brasil. Cada selección deberá enfrentarse una vez contra sus tres rivales antes de conocer su posición en el sector.

Grupo C varonil: México, Suiza, Alemania y Brasil.

En la competencia femenil, México fue colocado en el Grupo A:

Grupo A femenil: México, Italia, Alemania y Eslovenia.

Jueves, 13 de agosto

México vs. Alemania (mujeres)

México vs. Alemania (hombres)

Brasil vs. México (hombres)

Eslovenia vs. México (mujeres)

Viernes, 14 de agosto

México vs. Italia (mujeres)

México vs. Suiza (hombres)

Formato Mundial de Flag Football 2026, cómo se clasifica y cuántos boletos hay para Juegos Olímpicos?

Cada torneo contará con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante la primera etapa, cada país disputará tres encuentros. Una vez terminada la fase de grupos, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a los cuartos de final. De esta manera, ocho selecciones por rama continuarán en la pelea por el campeonato.

Los equipos que terminen en los dos últimos lugares de cada grupo pasarán a disputar encuentros para determinar las posiciones del noveno al decimosexto lugar de la clasificación. La fase de eliminación directa definirá posteriormente a los semifinalistas y a las selecciones que disputarán las medallas. Los resultados de esta instancia tendrán una importancia adicional debido a que el Mundial funciona como el primer clasificatorio olímpico del flag football.

En Dusseldorf estarán disponibles dos cuotas para Los Angeles 2028 por género, es decir, cuatro boletos en total. Los dos mejores equipos seleccionables de cada rama obtendrán su clasificación.

Existe una condición relacionada con Estados Unidos. Al tener asegurado su boleto olímpico como anfitrión de Los Angeles 2028, si termina entre los dos primeros puestos, la cuota disponible pasará al ganador de la medalla de bronce de la categoría correspondiente.

¿Cuántos equipos de Flag Football clasifican a Los Angeles 2028?

El torneo olímpico de flag football estará compuesto por seis selecciones varoniles y seis femeniles, para un total de 12 equipos entre ambas competencias.

La distribución de plazas seguirá tres vías. Estados Unidos contará con un boleto por género como país anfitrión, mientras que otras dos selecciones por rama conseguirán su clasificación mediante el Mundial de Flag Football 2026. Las tres plazas restantes por categoría serán entregadas a través de las Olympic Q-Series, previstas entre mayo y junio de 2028.

Por lo tanto, el Mundial de Dusseldorf representa la primera oportunidad para que México consiga su boleto a Los Angeles 2028. Para hacerlo deberá terminar entre los dos mejores equipos seleccionables de su categoría, con la consideración de que una presencia de Estados Unidos entre los dos primeros lugares trasladaría una de las cuotas al tercer puesto.

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