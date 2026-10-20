Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 20 de octubre? Azules o Rojos

La Batalla Colosal pondrá contra las cuerdas al Equipo Rojo que necesita revertir el reciente dominio de los Azules, equipo que tiene un integrante menos

¿Quién ganará la Batalla Colosal de Exatlón? | X:@ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México vive una semana llena de presión y nuevos retos para los equipos Rojo y Azul, que necesitan mantener el ritmo para avanzar en la competencia. Este martes 20 de octubre, la Batalla Colosal se perfila como una prueba importante para ambos bandos, pues la velocidad, la resistencia y la puntería serán fundamentales para conquistar la victoria. Mientras los azules intentan aprovechar el impulso de sus últimos triunfos, los rojos buscarán recuperar el terreno perdido en una jornada que también despierta expectativas por las posibles sorpresas en la alineación celeste. Conoce a qué hora comienza el capítulo y dónde seguirlo en vivo.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy martes 20 de octubre y dónde ver en vivo?

La emoción de la décima temporada de Exatlón México continúa con nuevos desafíos, duelos decisivos y momentos que pueden cambiar el destino de los equipos Rojo y Azul. De lunes a viernes, el reality deportivo comienza a las 18:30 horas, mientras que los domingos, día de eliminación, la cita es a las 18:00 horas. Los aficionados pueden seguir la transmisión en vivo por Azteca UNO, así como a través del sitio web oficial de TV Azteca y su aplicación TV Azteca En Vivo, para no perder detalle de las pruebas y el futuro de sus atletas favoritos.

Pero la aventura no termina en los circuitos. En Claro Sports puedes seguir toda la información de Exatlón México, con las últimas noticias, los resultados de las competencias, las novedades de los equipos y los detalles que marcan el rumbo de esta intensa batalla. Además, consulta los spoilers y las filtraciones sobre los posibles eliminados para descubrir qué podría ocurrir en los próximos episodios. Mantente al tanto de cada movimiento y vive toda la pasión del reality deportivo con la cobertura de Claro Sports.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal del martes 20 de octubre de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

La emoción crece en Exatlón México y el capítulo de este martes 20 de octubre promete sorpresas que podrían cambiar el rumbo de la competencia. Las filtraciones apuntan a la posible llegada de un nuevo superrefuerzo para el Equipo Azul, con dos nombres que despiertan la expectativa de los fanáticos: Koke Muñoz y David Juárez, mejor conocido como Velociraptor. Entre los escenarios que circulan destaca la posibilidad de que uno de ellos se incorpore de inmediato y el otro llegue más adelante, tras una eliminación masculina, con la intención de equilibrar la batalla entre campeones. Sin embargo, el regreso a los circuitos no será sencillo, pues el tiempo fuera de las playas podría afectar el ritmo competitivo de cualquiera de los dos atletas ante rivales que ya conocen las exigencias de esta temporada.

Por otra parte, la Batalla Colosal pondrá a prueba el momento de ambos conjuntos en una jornada que promete emociones de principio a fin. El Equipo Azul llega con la confianza en alto después de sus victorias recientes y buscará prolongar su buen paso para consolidar su recuperación, mientras que el Equipo Rojo tendrá la misión de frenar el avance de sus rivales y recuperar terreno en la competencia. ¿Podrán los celestes aprovechar su impulso para sumar otro triunfo o los escarlatas darán un golpe de autoridad? La respuesta llegará en un episodio que también podría ofrecer pistas sobre el esperado refuerzo azul.

¿Qué es el duelo de la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La emoción y la adrenalina están garantizadas en la Batalla Colosal de Exatlón México, una de las competencias más exigentes y esperadas de la semana. Cada edición presenta circuitos renovados gracias a la creatividad de la producción, con retos que ponen a prueba la velocidad, la resistencia física, la agilidad y la puntería de los equipos Rojo y Azul. El objetivo suele ser claro: alcanzar primero los ocho puntos para conquistar la victoria del día, en una prueba que exige el máximo esfuerzo de los atletas y puede marcar la diferencia en el ánimo de los participantes.

Pero el esfuerzo también tiene su recompensa, pues los premios cambian de una semana a otra y ofrecen incentivos que van más allá de la competencia. Los atletas pueden ganar experiencias especiales, viajes turísticos y salidas recreativas fuera de las instalaciones, aunque en algunas ocasiones también entran en juego artículos tecnológicos y objetos de lujo. Además, ciertas ediciones incorporan Power Tokens, elementos que pueden influir directamente en el proceso de eliminación del reality show y que añaden un ingrediente extra de tensión a la lucha por la victoria. Así, la Batalla Colosal no solo pone a prueba las capacidades físicas de los competidores, sino que también les ofrece la oportunidad de conseguir beneficios importantes dentro y fuera de los circuitos.

¿Quién ganó la Batalla de la Villa del lunes 19 de octubre?

El Equipo Azul tuvo una jornada redonda en Exatlón México este lunes 19 de octubre, pues se quedó con la Villa 360, dos triunfos que le permitieron recuperar terreno al inicio de la novena semana de competencia. Aunque se esperaba la llegada de un nuevo refuerzo tras la salida de Hugo, los celestes no recibieron a otro atleta y deberán afrontar los próximos desafíos con un integrante menos, ya que las condiciones de su incorporación impiden que alguien más ocupe su lugar. Pese a esta baja, los azules respondieron en los circuitos y dejaron claro que mantienen la competitividad.

La primera alegría llegó en la prueba por la Ventaja, donde Alexis abrió el marcador frente a Pato y después Katia, Tanya y Doris ampliaron la diferencia para asegurar el beneficio de 10 segundos de retraso sobre un rival. Más tarde, el conjunto azul confirmó su buen momento en la batalla por la Villa 360, en una competencia que comenzó con la ventaja de Fernando y después se emparejó ante la respuesta de los rojos. Sin embargo, los puntos de Katia, Christian y David marcaron la diferencia, hasta que este último venció a Ingrid para sellar el triunfo por 8-4. De esta manera, los celestes recuperaron las máximas comodidades tras dos semanas y media, mientras que sus rivales regresaron a la Barraca, en un resultado que podría influir en el ánimo de ambos equipos para los siguientes retos.