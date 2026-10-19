Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 19 de octubre? Azules o Rojos

El reality deportivo más importante del país continúa con una semana más en la que están en juego las comodidades de La Villa

Exatlón México, ¿quién gana hoy La Villa 360? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 inicia su novena semana de competencia este lunes 19 de octubre, con un nuevo enfrentamiento entre los equipos Rojo y Azul por la Villa 360. Después de una jornada de eliminación que modificó la composición de ambos conjuntos, los participantes regresan a los circuitos de República Dominicana para disputar las instalaciones que ofrecen mejores condiciones de descanso.

Los Rojos llegan con el control de la Villa 360 y una racha de resultados favorables, mientras que los Azules necesitan recuperarse después de perder a otro integrante. La competencia pondrá a prueba a los participantes en una semana en la que las diferencias entre ambas escuadras también se han reflejado en la convivencia.

La eliminación de Hugo Espinoza, ocurrida el domingo 18 de octubre, dejó al Equipo Azul con 11 atletas, frente a los 12 que conserva el conjunto Rojo. Los contendientes deberán reorganizarse después de acumular seis eliminaciones durante la temporada y afrontar una nueva oportunidad para abandonar las barracas.

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¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 19 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmite este lunes 19 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa mantiene su horario habitual de lunes a viernes, mientras que los domingos, cuando se disputan los duelos de eliminación, comienza a las 18:00 horas.

Los seguidores del reality también podrán ver la transmisión gratuita por internet a través del sitio oficial de TV Azteca, en su apartado de televisión en vivo, así como mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. La emisión permitirá conocer el desarrollo de las competencias y el equipo que consiga quedarse con la Villa 360.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El ganador de la Villa 360 de este lunes 19 de octubre todavía no está confirmado oficialmente. El Equipo Rojo llega como actual ocupante de las instalaciones, después de conservarlas durante las competencias anteriores, mientras que los Azules buscarán terminar con esa racha y obtener mejores condiciones de alojamiento.

Los Rojos retuvieron la Villa 360 el jueves 15 de octubre, después de superar nuevamente a sus rivales. El conjunto escarlata también había ganado la disputa del lunes 12, con marcador de 8-6, por lo que los resultados anteriores ponen al cuadro escarlata como favorito para mantener las comodidades de la Villa. El ganador de la serie por la Villa 360 se conocerá durante la transmisión del programa.

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¿Qué es el duelo por la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una competencia que determina las condiciones de alojamiento de los atletas dentro de Exatlón México. El equipo ganador obtiene acceso a habitaciones con camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente y cocina equipada. También dispone de alberca privada y gimnasio, instalaciones que permiten a los participantes descansar y recuperarse después de las pruebas físicas.

En contraste, el equipo derrotado debe permanecer en las barracas metálicas, donde las condiciones de alojamiento son diferentes. Esta situación puede influir en la preparación de los participantes durante la semana, debido a que el descanso, la alimentación y la recuperación muscular forman parte de los factores necesarios para afrontar las competencias y reducir el desgaste acumulado.

¿Quién fue el último atleta eliminado y a qué equipo pertenecía?

Hugo Espinoza se convirtió en el octavo eliminado de Exatlón México 2026, después de perder sus oportunidades de permanencia durante el Duelo de Eliminación del domingo 18 de octubre. El representante del Equipo Azul, quien ingresó como refuerzo durante la quinta semana, quedó fuera tras una competencia que reunió a cinco participantes. Por su parte, Aristeo Cázares, del Equipo Rojo, consiguió asegurar su continuidad dentro del programa.

Hugo Espinoza tiene 24 años, es originario de Chihuahua y practica parkour desde hace casi una década. Después de su eliminación, reconoció que atravesó una semana complicada y que no consiguió adaptarse por completo a las exigencias del reality. Sin embargo, destacó su crecimiento deportivo y las experiencias adquiridas durante su estancia. Su salida representa la sexta eliminación del Equipo Azul y deja a los Contendientes ante una nueva oportunidad de recuperar la Villa 360 este lunes.