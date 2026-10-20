Muere Carlos Miguel Suárez a los 67 años: actor de TV que desapareció repentinamente de los escenarios

El interprete dio vida a personajes icónicos en telenovelas mexicanas de la década de los 90

Muere Carlos Miguel Suárez. | UNO TV y @telloroberto_

Carlos Miguel Suárez Soto, actor mexicano recordado por su participación en telenovelas como Tú y yo, Volver a empezar y Dos mujeres, un camino, falleció a los 67 años. La noticia se dio a conocer este martes 20 de octubre de 2026, después de que su amigo y compañero de profesión, Roberto Tello, confirmara su muerte mediante una publicación en redes sociales.

El intérprete de ‘El Coreano’ compartió un video con imágenes de ambos actores y un mensaje de despedida: “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”. Sus palabras recordaron la amistad que mantuvieron desde que compartieron escenas en algunas de las producciones de Televisa más populares de la década de los noventa.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas de su fallecimiento. La muerte de Carlos Miguel Suárez volvió a poner atención sobre su trayectoria y el episodio de violencia que cambió su vida, pues después de sufrir un secuestro enfrentó dificultades económicas y de salud que lo llevaron a buscar ingresos fuera de la televisión.

De estrella de TV a vender tacos: ¿Por qué se retiró el actor Carlos Miguel Suárez de los escenarios?

El rumbo de Carlos Miguel Suárez cambió en 2012, cuando fue víctima de un secuestro en la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio que compartió años después, permaneció privado de su libertad durante cuatro días. Durante ese periodo, sus agresores encontraron información de sus hijas y utilizaron amenazas contra su familia para obligarlo a entregar dinero y parte de su patrimonio.

El actor relató que también sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en el rostro, pérdida de piezas dentales y daños en los tendones. Las consecuencias del secuestro afectaron su salud, su estabilidad emocional y sus finanzas, factores que complicaron su regreso a los foros de grabación. Incluso reconoció que atravesó una etapa de depresión después de lo ocurrido.

En una entrevista concedida al programa De Primera Mano en 2017, explicó que su alejamiento de las telenovelas no respondió únicamente al secuestro. Los cambios en la industria televisiva y la disminución de oportunidades laborales también influyeron en su decisión. Suárez señaló que el crecimiento de las series había transformado el mercado en el que desarrolló buena parte de su carrera.

Ante la falta de trabajo, Carlos Miguel decidió dedicarse a la venta de alimentos en la Ciudad de México. Su primer intento fue un negocio de tacos de canasta, pero las ventas no alcanzaron sus expectativas. Posteriormente, un amigo le compartió una receta de cochinita pibil que le permitió ampliar su oferta y atraer clientes. Con el tiempo comenzó a comercializar tacos de guisado, tortas y burritos.

Aunque llegó a recibir comentarios negativos por pasar de la televisión al comercio callejero, el intérprete defendió su nueva actividad como una forma de obtener ingresos mediante su trabajo. La venta de tacos se convirtió en una alternativa económica después de una carrera vinculada durante años a los melodramas de Televisa.

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez, el querido actor de telenovelas? Esta es su trayectoria

Carlos Miguel Suárez Soto fue un actor mexicano que desarrolló buena parte de su trayectoria en las décadas de los ochenta y noventa. Se hizo conocido por interpretar personajes secundarios y antagonistas en distintas producciones de Televisa, especialmente en melodramas relacionados con el productor Emilio Larrosa.

Uno de sus personajes más recordados fue Poncho, a quien interpretó en Volver a empezar (1994). En esa producción compartió escenas con Roberto Tello, quien dio vida a ‘El Coreano’. La relación entre ambos personajes tuvo continuidad en Tú y yo (1996), donde repitieron sus papeles y consolidaron una dupla que permaneció en la memoria del público.

Su trayectoria también incluyó participaciones en Muchachitas, Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales, Las vías del amor, Mujer de Madera y La Verdad Oculta. Además, trabajó en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, con los que mantuvo presencia en televisión durante distintas etapas de su carrera.

Durante sus últimos años, Carlos Miguel Suárez permaneció alejado de las grandes producciones y concentró sus esfuerzos en su negocio de comida. Su fallecimiento cierra la historia de uno de los rostros asociados a las telenovelas mexicanas de los noventa, cuya vida profesional tomó un rumbo distinto después de enfrentar un secuestro y sus consecuencias.