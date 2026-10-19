¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 este 18 de octubre?

Hugo Espinoza fue eliminado de Exatlón México 2026 este 18 de octubre, tras perder el duelo de eliminación. El Equipo Azul suma seis bajas y enfrenta una nueva semana complicada

El equipo azul pierde a otro integrante | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 vivió su octavo Domingo de Eliminación este 18 de octubre, con un enfrentamiento que terminó con la salida de Hugo Espinoza, integrante del Equipo Azul. El atleta de Chihuahua no consiguió superar la prueba definitiva y quedó fuera de la décima temporada del reality de TV Azteca, mientras que Aristeo Cázares, una de las figuras del Equipo Rojo, logró conservar su lugar en la competencia.

La eliminación llegó después de una semana marcada por los enfrentamientos entre ambos equipos, nuevas rivalidades y problemas dentro de la escuadra azul. Cinco atletas tuvieron que disputar su permanencia en el programa, pero fue Hugo quien terminó su participación. Su despedida representa otra baja para los Contendientes, que buscan recuperar terreno frente a los Famosos en los circuitos de República Dominicana.

Hugo es el eliminado de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Hugo Espinoza se convirtió en el octavo eliminado de Exatlón México 2026, después de perder sus oportunidades de permanencia durante la competencia del domingo. El representante azul, que llegó como refuerzo en la quinta semana, tuvo que despedirse de sus compañeros tras enfrentarse a una prueba que reunió a cinco participantes.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Aristeo Cázares, quien había quedado sentenciado desde el jueves 15 de octubre, cuando perdió la prueba de la Zona de Peligro. El integrante de los Famosos afrontó el duelo con el antecedente de una lesión que sufrió en ese mismo circuito durante la temporada anterior. Sin embargo, consiguió superar el desafío y asegurar su continuidad.

La experiencia terminó por favorecer a Aristeo, mientras que Hugo quedó fuera después de no conseguir los resultados necesarios en el circuito. Su eliminación dejó al Equipo Azul sin uno de sus refuerzos, precisamente cuando los Contendientes atraviesan dificultades para recuperar la Villa 360, que permanece en manos de los rojos desde hace tres semanas.

El eliminado, Hugo Espinoza, tiene 24 años, es originario de Chihuahua y practica parkour desde hace casi una década. Tras conocer su resultado, reconoció que había tenido una mala semana y que no logró adaptarse completamente a las exigencias del programa. No obstante, destacó su crecimiento deportivo y las experiencias adquiridas durante su participación.

El episodio también estuvo marcado por nuevas rivalidades dentro del Equipo Azul y tensiones en la convivencia de la Barraca, incluido un incidente con fuego que formó parte del programa del 18 de octubre. Estos acontecimientos se sumaron a los desacuerdos entre los participantes, mientras la competencia se aproxima a su novena semana.

MÁS INFORMACIÓN: Natalia es la atleta eliminada de Exatlón México 2026 este domingo 11 de octubre

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa, por equipos

Con la despedida de Hugo, Exatlón México 2026 acumula ocho participantes eliminados mediante duelos, además de una baja por lesión. El Equipo Azul concentra seis derrotas definitivas, mientras que el Rojo registra dos eliminaciones y una salida médica.

La siguiente lista incluye las salidas registradas desde el comienzo de la décima temporada, con las fechas correspondientes a cada Domingo de Eliminación.

Equipo Rojo: eliminados

Anaid Torres: 30 de agosto de 2026.

Pablo Franco: 4 de octubre de 2026.

Ella Bucio: 11 de octubre de 2026 (salida por lesión, no por eliminación).

Equipo Azul: eliminados

Erick Segura: 6 de septiembre de 2026.

María Salazar: 13 de septiembre de 2026.

Irvin Villatoro: 20 de septiembre de 2026.

Natasha Septién: 27 de septiembre de 2026.

Natalia Rojas: 11 de octubre de 2026.

Hugo Espinoza: 18 de octubre de 2026.

La salida de Ella Bucio es un caso distinto al de los otros participantes, pues tuvo que abandonar el reality debido a una lesión. Antonio Rosique comunicó su baja el pasado 11 de octubre, durante el mismo episodio en el que Natalia Rojas perdió el duelo definitivo frente a sus rivales.

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Exatlón México 2026 continúa su décima temporada con 23 atletas en competencia, distribuidos entre 12 integrantes del Equipo Rojo y 11 del Equipo Azul. Después de la eliminación de Hugo Espinoza este domingo 18 de octubre, los Contendientes sufrieron una nueva baja, mientras que los Famosos conservaron a Aristeo Cázares, quien logró superar el duelo de eliminación.

Equipo Rojo: participantes que siguen en Exatlón México

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas

Ingrid Treviño

Daniel Ávila

Valeria Payén

Emilio Rodríguez

Equipo Azul: participantes que siguen en Exatlón México

Fernando Vallejo

David Juárez, ‘La Bestia’

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Gina Torres

Tanya Núñez

Christian Carrillo

Valery Carranza

El Equipo Rojo mantiene una ventaja numérica de 12 contra 11 participantes, además de conservar el control de la Villa 360. Por su parte, el Equipo Azul deberá afrontar la novena semana de competencia sin Hugo Espinoza, en busca de recuperar terreno y evitar una nueva eliminación.