La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del Capataz hoy 19 de octubre y cuáles son los beneficios?

Tras la expulsión de Mónica Escobedo y la eliminación de Pimpinela Escarlata, la lucha por la capatascía puede cambiar el rumbo del reality

Aumenta la tensión en la segunda temporada de La Granja VIP | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 vivió una de sus noches más polémicas este domingo 18 de octubre, con dos salidas que sacudieron la competencia. Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado de la temporada, después de recibir una nominación directa como sanción. El luchador no consiguió el respaldo suficiente del público para continuar en el reality.

Sin embargo, la eliminación no fue la única noticia de la noche. Mónica Escobedo fue expulsada por la producción tras agredir físicamente a Niurka Marcos, una conducta que infringió las reglas de convivencia. La comediante tuvo que abandonar inmediatamente las instalaciones, su salida representó un golpe especialmente importante para el Team Resistencia.

Con este panorama, la prueba del Capataz de este lunes 19 de octubre se vuelve crucial. El Team Disfuncional busca mantener su dominio estratégico, mientras que los integrantes de la Resistencia necesitan recuperar terreno para evitar que las próximas nominaciones los dejen todavía más expuestos. La inmunidad, las ventajas y el poder que recibe el ganador podrían modificar por completo las alianzas dentro de la granja.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 19 de octubre en La Granja VIP 2026?

La identidad del nuevo Capataz todavía está por definirse. Sin embargo, Azalia Ojeda y Kuno aparecen entre los principales candidatos a recuperar el liderazgo para el Team Resistencia, que llega a esta jornada debilitado después de la expulsión de Mónica Escobedo.

El Team Disfuncional, encabezado por Niurka Marcos buscará impedirlo. El grupo ha aprovechado la posibilidad de coordinar sus nominaciones y establecer pactos para colocar a sus adversarios en situaciones comprometidas.

Por ahora,no existe un ganador confirmado de la prueba de este lunes. El resultado dependerá de la dinámica de la jornada y podría representar un cambio importante en el equilibrio de fuerzas.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Convertirse en Capataz representa una de las mayores ventajas dentro de La Granja VIP, ya que el ganador recibe inmunidad durante toda la semana, lo que significa que no puede ser nominado ni eliminado durante ese periodo.

Además, obtiene acceso a la Suite Presidencial, un espacio exclusivo equipado con cama king size, jacuzzi, baño privado y una selección de alimentos, bebidas y bocadillos. El Capataz también puede elegir a otro participante para compartir estas comodidades, una decisión que puede servir para fortalecer alianzas o generar tensiones con otros competidores.

El Capataz debe organizar las actividades cotidianas, distribuir las labores del campo, supervisar el cuidado de los animales y establecer reglas para mantener el orden en la convivencia.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming?

Las emisiones principales de La Granja VIP 2026 se transmiten por Azteca Uno, de lunes a viernes, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Las galas dominicales de eliminación suelen comenzar a las 20:00 horas.

Para quienes desean seguir la convivencia más allá de las transmisiones televisivas, Disney+ ofrece acceso a la actividad de la granja las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, en Claro Sports podrás encontrar las noticias más importantes del reality, los resultados de las pruebas, las nominaciones, las eliminaciones y las polémicas que marquen el desarrollo de la segunda temporada.