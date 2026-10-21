Marathón vs Alianza en vivo: resultado y goles del repechaje de ida en la Copa Centroamericana 2026

⏱ 0′

¡Bienvenidos!

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marathon y Alianza, válido por el juego de ida del repechaje de clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 a jugarse en el estadio Yankel Rosenthal (San Pedro Sula) con capacidad para 5500 espectadores.

Marathón llega después de vencer 2-1 a Olancho FC por el campeonato hondureño. El equipo dirigido por Silvio Rudman acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Por su parte, Alianza viene de empatar 0-0 frente a Cacahuatique en la liga salvadoreña. El equipo dirigido por Diego Vázquez acumula dos igualdades consecutivas, luego del 2-2 ante Inter FA.