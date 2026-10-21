Marathón vs Alianza en vivo: resultado y goles del repechaje de ida en la Copa Centroamericana 2026
Sigue en vivo lo mejor del partido.
Así forma Alianza
El once del ‘monstruo verde’
¡Bienvenidos!
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marathon y Alianza, válido por el juego de ida del repechaje de clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 a jugarse en el estadio Yankel Rosenthal (San Pedro Sula) con capacidad para 5500 espectadores.
Marathón llega después de vencer 2-1 a Olancho FC por el campeonato hondureño. El equipo dirigido por Silvio Rudman acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Por su parte, Alianza viene de empatar 0-0 frente a Cacahuatique en la liga salvadoreña. El equipo dirigido por Diego Vázquez acumula dos igualdades consecutivas, luego del 2-2 ante Inter FA.
¿A qué hora juega Marathón vs Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 20 de octubre?
El encuentro entre Marathón y Alianza se disputará el martes 20 de octubre a las 20:00 horas de Honduras en el Estadio Yankel Rosenthal. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.
Formaciones del Marathón vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy
Marathón: Jonathan Rougier, Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa (C), Javier Arriaga, Damin Ramírez, Tomás Sorto, Brian Farioli, Carlos Argueta, Nicolás Messiniti, Yeison Mejía. DT: Silvio Rudman.
Alianza: Marlon Joya, Emerson Hernández, Juan Monteagudo, Julio Sibrián (C), Nelson Rodríguez, Diego Peña, Francis Castillo, David Leon, Matías Mier, Gustavo Souza, William Parra. DT: Diego Vázquez.
Antecedentes Marathón vs Alianza, marcadores y últimos resultados en la Centroamericana
19 de agosto de 2026 | Marathón 0-1 Alianza | Copa Centroamericana
27 de agosto de 2024 | Marathón 1-0 Alianza | Copa Centroamericana
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Marathón o Alianza
En lo que va de historia de la competencia, ninguno de los dos clubes ha podido ganar la Copa Centroamericana 2026, algo que tampoco podrán lograr en esta actual edición puesto que quedaron fuera de carrera.