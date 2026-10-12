Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 12 de octubre? Azules o Rojos

Rojos y Azules disputan La Villa 360 en el inicio de la semana 8, marcada por dos bajas y la llegada de posibles refuerzos a la competencia

Los Azules apuntan a recuperar la Villa 360 | @ExatlonMX

La octava semana de Exatlón México 2026 comienza este lunes 12 de octubre con una nueva disputa por La Villa 360, uno de los premios más importantes del reality deportivo. Rojos y Azules regresan a los circuitos después de una jornada de eliminación que dejó dos bajas y modificó la composición de ambos equipos. Además, se espera la incorporación de nuevas atletas para cubrir los lugares disponibles.

El domingo 11 de octubre, el equipo Azul ganó el último enfrentamiento por la Supervivencia. La ceremonia estuvo marcada por el anuncio de Antonio Rosique sobre la salida de Ella Bucio, integrante del conjunto Rojo, debido a una lesión que requiere entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Tras confirmarse esa baja, el duelo de eliminación reunió a Sudikey, por los escarlatas, y a Katia, Gina y Natalia, representantes de los celestes. Las primeras dos consiguieron asegurar su continuidad y Gina venció a Natalia en la carrera decisiva, convirtiendo a esta última en la eliminada de la semana 7.

La jornada también estará marcada por la posible llegada de dos refuerzos. Las filtraciones de redes sociales señalan a Valery Carranza como candidata para incorporarse al equipo Azul, aunque también han circulado los nombres de Evelyn Guijarro y Natali Brito. Por parte de los Rojos, los rumores apuntan principalmente a Valeria Payén, mientras que Natalie Gutiérrez y Mati Álvarez aparecen entre las alternativas.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 12 de octubre y dónde ver en vivo La Villa 360?

Exatlón México 2026 se transmite hoy lunes 12 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Los seguidores también podrán ver el episodio por internet mediante la transmisión en vivo de Exatlón México en el portal de la televisora.

¿Quién gana la serie por La Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Canales especializados en el programa apuntan a una victoria del equipo Azul en La Villa 360 este lunes 12 de octubre. De cumplirse los pronósticos, los celestes conseguirían abandonar las barracas y arrebatarles la residencia a los Rojos, quienes disfrutaron de sus instalaciones durante dos semanas consecutivas.

MÁS INFORMACIÓN: Natalia es la atleta eliminada de Exatlón México 2026 este domingo 11 de octubre

Sin embargo, este resultado todavía no cuenta con confirmación oficial. Será durante la transmisión de esta noche cuando se conozca qué conjunto consigue imponerse en la serie y obtiene el derecho de ocupar las instalaciones con mayores comodidades.

¿Qué es el duelo de La Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una competencia por las condiciones de alojamiento dentro de Exatlón México. El equipo ganador obtiene acceso a habitaciones con camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente y cocina equipada. También dispone de alberca privada y gimnasio, instalaciones que permiten a los participantes recuperarse después de las exigentes pruebas físicas.

En contraste, el conjunto derrotado debe permanecer en las barracas metálicas. La diferencia puede resultar importante durante la semana, ya que el descanso, la alimentación y la recuperación muscular forman parte de la preparación necesaria para afrontar los siguientes desafíos y evitar el desgaste acumulado.

¿Quién ganó la prueba de Supervivencia y quiénes fueron los eliminados del domingo 11 de octubre?

El equipo Azul consiguió la victoria en el último duelo por la Supervivencia del domingo 11 de octubre. Pese al resultado, la jornada terminó con la eliminación de Natalia, quien perdió frente a Gina en el enfrentamiento definitivo por la permanencia.

La otra salida fue la de Ella Bucio, representante Roja, quien debió abandonar la competencia por motivos médicos. De esta manera, ambos equipos perdieron una integrante antes del inicio de la semana 8, circunstancia que explica la llegada de nuevas competidoras y añade importancia a la disputa por La Villa 360 de este lunes.