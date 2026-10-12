La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 12 de octubre y cuáles son los beneficios?

Después de la eliminación de Pascal Nadaud, la Granja VIP 2026 comienza a definir sus próximos pasos en busca de la siguiente lista de sentenciados

La Granja Vip 2026 busca a su próxima lista de nominados | X: @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 arranca su séptima semana este lunes 12 de octubre con una nueva prueba del Capataz, un desafío que podría cambiar el rumbo de la competencia y alterar el equilibrio entre los participantes. La incertidumbre crece dentro del reality, pues todavía no hay claridad sobre quiénes estarán en riesgo de abandonar la granja el próximo domingo. Entre estrategias, alianzas y rivalidades, los granjeros afrontan días decisivos en los que cada movimiento puede marcar la diferencia y acercarlos a la eliminación.

Uno de los acontecimientos que más sacudió el programa fue la salida de Pascal Nadaud, una decisión que tomó por sorpresa a sus compañeros y a los seguidores del reality. Durante los días previos, algunos fanáticos cuestionaron a la producción y señalaron un supuesto trato favorable hacia el exintegrante de Exatlón México. Sin embargo, su eliminación cambió el panorama y avivó la conversación sobre el rumbo de la competencia, con nuevas dudas acerca de quiénes podrían convertirse en los próximos nominados. Ahora, la atención se centra en la prueba del Capataz y en las estrategias que cada participante pondrá en marcha para mantenerse a salvo una semana más.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 12 de octubre en La Granja VIP 2026?

La competencia por convertirse en el próximo Capataz de La Granja VIP promete una noche llena de emociones, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre quién se llevará el triunfo. Mario ‘Mono’ Osuna destaca entre los candidatos fuertes gracias a su fortaleza física y al antecedente de dos victorias consecutivas en las pruebas por este puesto. Julio Camejo también figura entre los aspirantes a tomar en cuenta, pues el reconocimiento de sus compañeros como el mejor capataz de la temporada le da un impulso extra para afrontar el desafío sin la presión de terminar en la zona de peones si pierde. A su vez, Kunno, actual capataz saliente, cuenta con argumentos para pelear por el título tras demostrar sus habilidades en las pruebas de la semana pasada.

Otros nombres que podrían entrar de lleno en la disputa son Fernando Lozada y Pablo Montero, quienes representan a la alianza masculina tras la salida de Pascal. Ambos apuntan a ser piezas importantes en la lucha por el liderazgo, ya que una victoria les permitiría mantener sus intereses dentro de la competencia y evitar que el control de las nominaciones del miércoles quede en manos del Team Hienas. Con estos participantes entre los perfiles a seguir, el Juego del Capataz promete una disputa clave para el futuro de las alianzas, aunque el resultado dependerá de las características de la prueba y del desempeño de cada granjero.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Convertirse en Capataz de La Granja VIP es mucho más que ganar una prueba, pues el afortunado obtiene ventajas que pueden marcar la diferencia en su camino hacia la victoria. Para empezar, cuenta con inmunidad durante toda la semana, una protección que lo libra de las nominaciones y de la posibilidad de abandonar el reality en ese periodo. A esto se suma uno de los premios más atractivos de la competencia: la Suite Presidencial, un espacio con cama king size, jacuzzi, baño privado y una selección de alimentos, bebidas y bocadillos para disfrutar de una estancia llena de comodidades. Además, el líder de la granja puede invitar a otro participante para compartir este refugio, una decisión que podría fortalecer una amistad, consolidar una alianza o despertar sospechas entre el resto de sus compañeros.

Sin embargo, no todo son descanso y lujos para quien ocupa este puesto. El Capataz también asume la responsabilidad de organizar las tareas cotidianas, repartir las labores del campo y establecer ciertas reglas para mantener el orden entre los granjeros, desde la limpieza hasta el cuidado de los animales. Su autoridad incluso alcanza las nominaciones, ya que puede elegir al contrincante del participante que el público designe para el enfrentamiento correspondiente. Este poder convierte cada decisión en una posible fuente de conflictos, alianzas inesperadas y rivalidades dentro de la competencia. Así, ganar la prueba del Capataz representa una oportunidad para disfrutar de una semana privilegiada, pero también implica mover las piezas con inteligencia, pues una elección equivocada podría poner a varios compañeros en su contra.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La convivencia en La Granja VIP 2 promete emociones de lunes a domingo, con jornadas repletas de polémicas, roces entre participantes, pactos inesperados y decisiones que podrían dar un giro a la competencia. Las emisiones de lunes a viernes duran cerca de dos horas y suelen comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, las noches más intensas llegan con las Galas de Eliminación, cuyo horario habitual es a las 20:00 horas. En estas citas, las nominaciones, los enfrentamientos y las estrategias de los granjeros cobran especial importancia, pues uno de ellos tendrá que abandonar el reality al final de la semana.

Azteca Uno es la señal encargada de las emisiones principales, mientras que Disney+ permite seguir la actividad de la granja las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para quienes buscan conocer hasta el último detalle de esta aventura televisiva, Claro Sports también ofrece una cobertura con las noticias más destacadas del reality, desde adelantos y posibles spoilers hasta las reacciones de los participantes y las novedades que surgen dentro y fuera de la competencia. ¡Sigue de cerca todo lo que ocurre en La Granja VIP y no te pierdas los momentos que dan de qué hablar!