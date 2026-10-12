Muere RJ Mitte a los 34, el actor de Breaking Bad interpretó al hijo rebelde del capo Walter White

El intérprete de Walter White Jr. murió a los 34 años; las circunstancias de su fallecimiento aún son motivo de investigación

RJ Mitte falleció a los 34 años. | Dia Dipasupil / Getty Images vía AFP

RJ Mitte, actor estadounidense reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre de 2026 a los 34 años en Brownsville, Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes emitieron un comunicado para informar sobre el fallecimiento del intérprete que formó parte de las cinco temporadas de la producción protagonizada por Bryan Cranston.

La muerte del actor fue reportada por el portal estadounidense TMZ y confirmada posteriormente por Deadline. Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la historia de Walter White, un profesor de química que entra al negocio de las drogas. Además de su trabajo en televisión y cine, el intérprete dedicó parte de su vida a promover los derechos de las personas con discapacidad.

Los representantes del actor lamentaron su fallecimiento mediante un comunicado en el que recordaron su trabajo como intérprete, filántropo y defensor de la inclusión. Mitte vivía con parálisis cerebral, condición que también tenía Walter White Jr., el personaje que interpretó en Breaking Bad. Su participación en la serie contribuyó a dar visibilidad a los actores con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento.

¿De qué murió el actor de Breaking Bad, RJ Mitte? Esto se sabe

Hasta el momento, los representantes de RJ Mitte no han comunicado oficialmente la causa de su muerte. Sin embargo, TMZ informó que un funcionario del condado en Texas señaló que el actor habría muerto por suicidio. El mismo medio indicó que las autoridades mantienen abierta una investigación sobre el fallecimiento, por lo que todavía no existe una conclusión oficial difundida públicamente.

De acuerdo con la información publicada por medios estadounidenses, el fallecimiento ocurrió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas. La familia del actor solicitó privacidad tras darse a conocer la noticia. Días antes de su muerte, Mitte había participado en actividades relacionadas con su carrera y se había reunido con Luis Moncada, uno de sus compañeros de reparto en Breaking Bad.

RJ Mitte muere a los 34 años: ¿Cuál fue su personaje en Breaking Bad y su trayectoria?

Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, nació el 21 de agosto de 1992 y alcanzó la fama por interpretar a Walter White Jr., también llamado Flynn, en Breaking Bad. El personaje era el hijo adolescente de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y Skyler White, a quien dio vida Anna Gunn. Durante la historia, Flynn afrontó los conflictos familiares provocados por las decisiones de su padre.

El actor apareció en 56 episodios de Breaking Bad, producción transmitida entre 2008 y 2013. Su personaje tenía parálisis cerebral, al igual que Mitte, quien había recibido el diagnóstico durante su infancia. Esta coincidencia permitió que el actor representara en televisión aspectos de una condición que conocía por experiencia propia.

Tras su participación en Breaking Bad, Mitte continuó su trayectoria en producciones como Switched at Birth, The Recall, The Oak Room, The Guardians of Justice y Triumph. En 2014 recibió, junto al elenco de Breaking Bad, el premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor reparto de una serie dramática, por la última temporada de la producción.

Fuera de las pantallas, Mitte colaboró como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones vinculadas con la atención y el apoyo a personas con discapacidad. También presidió la Mitte Foundation, organización dedicada a proyectos comunitarios y de apoyo social. Su trabajo incluyó iniciativas para promover la participación de personas con discapacidad en el cine y la televisión.

¿De qué trata la exitosa serie Breaking Bad?

Breaking Bad cuenta la historia de Walter White, un profesor de química de Albuquerque, Nuevo México, que recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón y decide fabricar metanfetamina para obtener dinero destinado al futuro económico de su familia. Para desarrollar esta actividad, establece una sociedad con Jesse Pinkman, uno de sus antiguos alumnos, interpretado por Aaron Paul.

La serie, creada por Vince Gilligan, se estrenó en AMC en 2008 y concluyó en 2013 después de cinco temporadas y 62 episodios. A lo largo de la trama, Walter White adopta la identidad de Heisenberg y enfrenta las consecuencias de su participación en el narcotráfico. Walter White Jr., interpretado por RJ Mitte, forma parte del núcleo familiar afectado por las decisiones del protagonista, especialmente cuando conoce las actividades que su padre mantenía ocultas.

La producción obtuvo reconocimientos en los premios Emmy y dio origen a otros proyectos ambientados en el mismo universo, como la serie Better Call Saul y la película El Camino: A Breaking Bad Movie. La interpretación de RJ Mitte como Flynn quedó vinculada a una de las historias centrales de la serie: las consecuencias del negocio criminal de Walter White sobre su propia familia.