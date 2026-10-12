Natalia es la atleta eliminada de Exatlón México 2026 este domingo 11 de octubre

La emisión de este 11 de octubre tuvo dos salidas; una de ellas por decisión médica

La atleta había llegado hace apenas dos semanas como refuerzo | @ExatlonMx

La jornada de eliminación de Exatlón México 2026 tuvo un desenlace distinto al previsto, luego de que una lesión modificara la dinámica de la competencia antes de definir a la atleta que dejaría el programa. La décima temporada llegó a otro domingo de eliminación con los equipos Rojo y Azul buscando conservar a sus representantes.

Antes de la definición, Ella Bucio tuvo que abandonar la competencia por indicación médica, mientras que Natalia Rojas quedó involucrada en el duelo que finalmente determinó su salida. La atleta azul había llegado como refuerzo y solamente permaneció dos semanas en el reality.

La situación de Ella modificó el formato previsto para la noche. La atleta roja formaba parte de las cinco participantes sentenciadas, pero el diagnóstico médico determinó que no podía continuar en los circuitos. Rosique explicó que su integridad debía ser prioritaria y comunicó que la pausa era necesaria para evitar que la lesión se agravara.

“El médico me informó que Ella no debe salir a competir por el riesgo de agravar su lesión. Le va a tomar entre 4 y 6 semanas de recuperación, su integridad es fundamental y por lo tanto, debe abandonar la competencia”, señaló el conductor. Bucio recibió la noticia y agradeció la oportunidad de haber formado parte de esta edición.

Antonio Rosique nos comparte una noticia devastadora: por cuestiones de salud y por su bienestar, Ella Bucio tiene que abandonar Exatlón México; sin duda es un fuerte golpe para el equipo Rojo y para nosotros como espectadores. 🔴😔❤️‍🩹 #DueloDeEliminación #ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/FFRDE3gboY Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 12, 2026

¿Quién es el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 10 de octubre?

Con la salida de Ella, el Duelo de Eliminación quedó reducido a cuatro atletas: Gina Torres, Katia Gallegos y Natalia Rojas por el Equipo Azul, además de Zudikey Rodríguez por el Equipo Rojo. La competencia avanzó mediante los enfrentamientos correspondientes hasta definir a las participantes que disputarían la última carrera.

Zudikey se midió con Gina, mientras Katia enfrentó a Natalia. Las dos atletas azules que llegaron a esta instancia tuvieron que buscar su permanencia en el programa, pero fue Gina quien avanzó en su enfrentamiento, mientras Natalia quedó obligada a disputar la definición.

La carrera final enfrentó a Gina Torres y Natalia Rojas. Gina consiguió imponerse en esta instancia y Natalia terminó su participación después de solamente dos semanas dentro del programa, luego de haber ingresado como refuerzo del Equipo Azul.

Después de conocer su salida, Natalia Rojas habló sobre lo que significó su paso por Exatlón México. “Se acabó esta aventura para mí, me voy tranquila, pero tengo en claro de que vine a contagiar alegría, motivación y me quedo con ganas de agarrar más experiencia. Me voy feliz”, expresó la atleta.

Gina sale al ruedo a dar la estocada final; con todo el dolor tira el último tótem y sobrevive al #DueloDeEliminación. 💙 #ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ https://t.co/vamIdzsJUl — Exatlón México (@ExatlonMx) October 12, 2026

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¿Quiénes son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa, por equipos

Con la salida de Natalia Rojas, la décima temporada suma ocho bajas en lo que va de la competencia. La lista proporcionada queda de la siguiente manera:

Equipo Rojo

Anaid Torres — eliminada el 30 de agosto.

Pablo Franco — eliminado el 4 de octubre

Ella Bucio — abandona la competencia el 11 de octubre por lesión.

Equipo Azul

Erick Segura — eliminado el 6 de septiembre.

María Salazar — eliminada el 13 de septiembre.

Irvin Villatoro — eliminado el 20 de septiembre.

Natasha Septién — eliminada el 27 de septiembre.

Natalia Rojas — eliminada el 11 de octubre.

¿Cómo y dónde ver en vivo Exatlón México 2026? Canales de TV y online, y horarios

La décima temporada de Exatlón México puede seguirse mediante Azteca UNO, además de la señal en vivo de TV Azteca y el servicio de streaming de Disney+. Los episodios de lunes a viernes comienzan a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Los Duelos de Eliminación se transmiten los domingos a partir de las 18:00 horas, también en horario del centro de México. De esta manera, la audiencia puede seguir tanto las competencias de la semana como las jornadas que definen la permanencia de los atletas.