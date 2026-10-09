Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 9 de octubre? Azules o Rojos

Los Rojos llegan con una importante ventaja después de ganar varias pruebas consecutivas, mientras que los Azules necesitan recuperar terreno para evitar una nueva eliminación

El equipo rojo, favorito para ganar este viernes | @ExatlonMx

La séptima semana de Exatlón México 2026 se acerca a su final y la rivalidad entre Rojos y Azules está más intensa que nunca. Este viernes 9 de octubre, los atletas continúan su lucha por evitar que sus compañeros lleguen al Duelo de Eliminación del próximo domingo, en una semana que ha estado marcada por el dominio del equipo escarlata.

Los Rojos llegan con una importante ventaja después de ganar varias pruebas consecutivas, incluida la primera batalla por la Supervivencia y la Villa 360 del jueves 8 de octubre. Mientras tanto, los Azules necesitan recuperar terreno para evitar que otra de sus integrantes quede en riesgo de abandonar el reality deportivo de TV Azteca.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 9 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México se transmite este viernes 9 de octubre a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Los seguidores también pueden disfrutar del programa gratuitamente en la página oficial de TV Azteca y en su plataforma de transmisión en vivo.

La décima temporada, conducida por Antonio Rosique, reúne a deportistas profesionales que se enfrentan en circuitos donde deben combinar velocidad, resistencia, equilibrio y puntería. Los resultados de cada enfrentamiento pueden definir tanto las recompensas de los equipos como la permanencia de sus integrantes.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Rojo parte como favorito para ganar la siguiente batalla por la Supervivencia, tomando en cuenta los resultados que ha conseguido durante la semana. El lunes 5 de octubre ganó la Villa 360 y la prueba por la Ventaja, mientras que el martes 6 se quedó con la Batalla Colosal. Además, Ella Bucio conquistó la Medalla Femenil, confirmando el buen momento de los escarlatas.

La racha continuó el miércoles 7 de octubre, cuando los Rojos ganaron la primera batalla por la Supervivencia, aunque los Azules consiguieron una victoria individual gracias a Alexis Vargas, ganador de la Medalla Varonil. El jueves, los escarlatas volvieron a imponerse con una contundente victoria por 8-2 en la Villa 360. Estos antecedentes colocan a los Rojos como los principales candidatos para llevarse la siguiente serie, aunque se trata únicamente de un pronóstico basado en su rendimiento reciente y no de un resultado confirmado.

¿Qué es el duelo por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Supervivencia es una de las pruebas más importantes de Exatlón México porque determina qué atletas pueden quedar en peligro de eliminación. A diferencia de competencias donde se entregan medallas o premios especiales, esta dinámica tiene consecuencias directas para la permanencia de los participantes en el reality.

El equipo ganador consigue proteger a una de sus integrantes y coloca a una competidora del conjunto rival en riesgo. Durante esta séptima semana, las mujeres son quienes enfrentan la posibilidad de abandonar el programa. Por ello, cada victoria resulta fundamental para llegar con menos participantes comprometidas al Duelo de Eliminación del domingo 11 de octubre.

¿Quién ganó la Villa 360 del jueves 8 de octubre?

El Equipo Rojo consiguió una contundente victoria de 8-2 sobre los Azules en la competencia por la Villa 360 del jueves 8 de octubre. Con este resultado, los escarlatas lograron defender nuevamente su residencia y conservar las comodidades que ofrece este espacio, mientras que sus rivales tendrán que permanecer en la Barraca hasta la siguiente disputa por el alojamiento.

La jornada también incluyó la Zona de Peligro, donde Karol, del Equipo Rojo, y Katia, del Equipo Azul, terminaron enfrentándose para evitar la eliminación. Finalmente, Katia perdió su última vida y quedó comprometida para el domingo 11 de octubre. Este resultado aumentó la presión sobre el conjunto azul, que deberá reaccionar en las próximas pruebas para evitar que más integrantes terminen en riesgo de abandonar Exatlón México.