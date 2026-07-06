La Casa de los Famosos México 2026: Galilea Montijo revela primer habitante hoy 6 de julio

Fanáticos de la Casa de los Famosos cree que el próximo integrante de la temporada 2026 sería Ernesto Laguardia debido a las pistas del programa

La Casa de los Famosos 2026 tiene a su primera integrante | X:@LaCasaFamososMx

Faltan pocos días para que arranque una nueva edición de La Casa de los Famosos México 2026, uno de los realities más exitosos y comentados de la televisión mexicana. Como parte de la expectativa rumbo al estreno, la producción comenzará a revelar gradualmente a las celebridades que formarán parte del elenco, lo cual ha generado una especulación y debate entre los seguidores del programa.

El primer integrante será anunciado este lunes 6 de julio y, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su identidad, diversas pistas compartidas por la producción han desatado rumores entre el público. Entre las teorías que circulan destaca la posibilidad de que se trate de un actor reconocido, cuya participación podría aportar entretenimiento, polémica y contenido a una temporada que comenzará a finales de julio.

¿Quién es el primer habitante de la Casa de los Famosos México 2026? Hora exacta de la revelación

La producción de La Casa de los Famosos México todavía mantiene en secreto la identidad del nuevo integrante que se sumará al reality. Aunque el anuncio estaba previsto para realizarse el pasado 5 de julio, la revelación tuvo que posponerse debido a que gran parte de la atención del público se concentró en el Mundial 2026, especialmente por el encuentro entre México e Inglaterra. Ahora, todo se encuentra preparado para que el esperado anuncio se realice este 6 de julio a las 20:28 horas, tiempo del Centro de México, a través de los canales de Televisa y las redes sociales oficiales del programa.

Mientras la producción guarda silencio sobre el nombre del participante, las especulaciones no han dejado de crecer entre los seguidores del programa. En los últimos días se difundieron diversas pistas en redes sociales que, según los fanáticos, apuntan al actor Ernesto Laguardia como el posible nuevo habitante de la casa. La teoría cobró fuerza debido a que el propio intérprete ha señalado anteriormente que estaría dispuesto a considerar una participación en alguna de las temporadas del exitoso reality show.

🚨 HOY lunes 6 de julio a las 8:28 pm al fin CONOCERÁS A NUESTRO PRIMER HABITANTE 🤯 Sé parte de esto por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y redes sociales#LaCasaDeLosFamososMx, gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellas y 24/7 por @ViX pic.twitter.com/GoFLPFbQJE — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 6, 2026

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 confirmó al equipo de conductores que acompañará la cuarta temporada del reality. Galilea Montijo continuará como la conductora principal de las galas de eliminación de los domingos por Las Estrellas, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones diarias que se transmitirán de lunes a viernes por Canal 5.

Por otro lado, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pregala y postgala exclusivas de ViX, espacios dedicados al análisis y seguimiento de los acontecimientos más importantes dentro de la casa. Además, Marie Claire Harp y Jim Velásquez asumirán la cobertura digital del programa, con contenido especial para redes sociales y plataformas oficiales, donde compartirán entrevistas, reacciones y novedades sobre los habitantes.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuenta regresiva para el regreso de La Casa de los Famosos México ya está en marcha. El reality abrirá sus puertas el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, cuando el público conozca a los habitantes que protagonizarán una nueva temporada llena de estrategias, alianzas y momentos que darán de qué hablar.

Después del estreno, la actividad continuará durante toda la semana. Las Galas de Eliminación se transmitirán cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 presentará las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX permitirá seguir la experiencia completa con acceso al contenido exclusivo y a las cámaras en vivo disponibles las 24 horas.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México contará con una amplia cobertura para que los seguidores no se pierdan ningún detalle. Las Estrellas transmitirá el programa en televisión, mientras que ViX ofrecerá todos los episodios de esta edición, además de acceso exclusivo a las cámaras que mostrarán en tiempo real la actividad dentro de la casa.

La competencia apenas comienza y los participantes buscarán mantenerse en el reality durante las próximas semanas. Para que estés al tanto de cada novedad, en Claro Sports también encontrarás la información más relevante de la temporada, con cobertura de las eliminaciones, polémicas, reacciones y todo lo que suceda alrededor del programa.

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