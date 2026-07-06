Luis Javier Suárez, con la responsabilidad del gol en Colombia

Con la baja de Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez deberá asumir toda la responsabilidad del gol en la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez, con responsabilidad con Colombia | Foto JUAN MABROMATA / AFP

En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia ha sido una de los equipos más solidos del certamen. No obstante, sigue habiendo una cuota pendiente para consolidar a la ‘tricolor’ como candidata para ser una de las grandes protagonistas de la cita orbital.

El hombre gol, el “killer” y el depredador del área. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo aún no ha logrado establecer a un delantero centro que su principal virtud y característica sea su capacidad goleadora con la selección. La titularidad en este Mundial 2026 ha variado entre Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

Ahora bien, con la lesión que sufrió el número nueve en el partido pasado ante Ghana. La responsabilidad recae rotundamente en lo que pueda hacer el goleador del Sporting de Lisboa. Con el delantero del Krasnodar de Rusia lesionado solo quedan dos ‘nueves’ elegibles; Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El gol le ha sido esquivo a Luis Javier Suárez con Colombia en el Mundial 2026

Al sol de hoy, Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández registran cero goles y una asistencia cada uno. El número 25 la realizó en el último partido ante Ghana asistiendo a Jhon Arias para el único gol de la serie ante Ghana. Mientras que, el ‘Cucho’ la ejecutó en el debut ante Uzbekistán para el gol de Jáminton Campaz.

Dicho esto y sabiendo que el nacido en Santa Marta viene de una temporada con 38 goles y nueve asistencia en el fútbol de Portugal. La esperanza colombiana de que pueda demostrar eso con la camiseta de la ‘tricolor’ es innegable. En el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos registra cinco goles. Cuatro ante Venezuela en Eliminatorias y uno ante Costa Rica en la despedida mundialista.

Así las cosas, todo indicaría que Luis Javier Suárez sería el delantero titular ante Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un partido que se establece como el escenario perfecto para que el goleador se destape en la Copa del Mundo y Colombia no sufra de más.

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