Suiza vs. Colombia: horario, canal y dónde ver EN VIVO el duelo del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Suiza y Colombia se juegan el pase a cuartos este martes en Vancouver. Te contamos horarios, canales y cómo llegan ambas selecciones.

Colombia buscará obtener su pase a cuartos de final | ODD ANDERSEN / AFP

Este martes Suiza y Colombia se juegan todo en Vancouver, y el ganador se queda con un boleto directo a los cuartos de final del Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones llega de casualidad a este cruce, porque ambas cerraron la fase de grupos como líderes invictas y llegan con la moral por las nubes tras superar sus respectivos dieciseisavos de final.

Horario del partido en Estados Unidos

El balón comienza a rodar en el BC Place según las siguientes franjas horarias en territorio estadounidense:

Hora del Este (ET): 4:00 p.m.

Hora del Centro (CT): 3:00 p.m.

Hora de la Montaña (MT): 2:00 p.m.

Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m.

Estos horarios aplican para toda la nación, así que da igual si estás en Miami, Chicago, Denver o Los Ángeles porque ya sabes exactamente a qué hora prender la pantalla para no perderte este choque.

Dónde ver Suiza vs Colombia en vivo

Aquí tienes todas las opciones para no perderte ni un minuto de la acción:

Telemundo

Universo

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo

TNT

truTV

HBO Max

Con tantas alternativas nadie tiene excusa para perderse un partido que promete infarto de principio a fin.

¿Cómo llegan Suiza y Colombia a este partido?

Colombia cerró como líder del Grupo K con siete puntos, tras vencer a Uzbekistán, superar a República Democrática del Congo con gol de Daniel Muñoz y empatar sin goles ante Portugal. Con ese envión los dirigidos por Néstor Lorenzo dejaron en el camino a Ghana en dieciseisavos para meterse en esta llave decisiva.

Del otro lado, Suiza también terminó invicta en su grupo, sumando siete unidades con un empate ante Catar, una goleada 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y un triunfo 2-1 frente a Canadá. Los helvéticos de Murat Yakin llegan con confianza extra tras golear 2-0 a Argelia en dieciseisavos, con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye. Lo cierto es que este partido no admite margen de error, porque quien pierda queda eliminado del Mundial en su mejor momento, y esa presión promete un cruce vibrante que ningún aficionado latino en Estados Unidos querrá perderse.

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