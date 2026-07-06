México, el mejor anfitrión del mundial 2026

La pasión, hospitalidad y unión cultural que consolidó al país como el corazón de la máxima fiesta del fútbol

Las selecciones que viajaron a México vivieron una fiesta inigualable | Reuters

El Mundial de 2026 ha cerrado su ciclo en México, dejando una huella imborrable que consolida al país como el mejor de los tres anfitriones en esta justa veraniega. Más allá de los resultados en la cancha, los estadios, las calles, plazas y avenidas se transformaron en un gigantesco escenario de celebración futbolera. El color, los cánticos y la alegría demostraron que la verdadera esencia de este torneo se vivió en territorio tricolor.

Durante varias semanas, las principales ciudades desvanecieron fronteras a través del fútbol. La afición mexicana respaldó de manera incondicional a su selección y adoptó a delegaciones de todo el mundo, regalándoles un ambiente festivo inigualable. México reafirmó que su mayor fortaleza radica en su gente y en su capacidad para transformar un evento deportivo en una fiesta inolvidable.

El Ángel y La Minerva: Epicentros de la euforia nacional

¡UNA NOCHE INOLVIDABLE! 🤩🇲🇽



Desde el Ángel de la Independencia, hasta La Minerva, México festejó con orgullo y pasión la victoria de la selección ante Ecuador en el #Mundial pic.twitter.com/JnnqBHjMHb — Claro Sports (@ClaroSports) July 1, 2026

Los monumentos más icónicos del país se confirmaron como los grandes centros de la identidad y la fiesta nacional. Tras los triunfos del Tri, el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma y La Minerva en Guadalajara recibieron a multitudes históricas. Cada éxito del representativo nacional se transformó en una enorme fiesta que paralizó al país. Ni las fuertes lluvias ni los problemas viales impidieron que los fanáticos mantuvieran vivas las celebraciones

El Fan Fest del Zócalo capitalino y las pantallas instaladas en puntos estratégicos como el Monumento a la Revolución y la Avenida Juárez lucieron abarrotados por seguidores que también armaron una gran fiesta futbolística. Incluso ante las inclemencias del tiempo, la multitud se mantuvo firme sonando trompetas, entonando porras y haciendo volar a aficionados locales, extranjeros y reporteros

La tremenda respuesta del público reflejó el ambiente de máxima euforia. Las autoridades confirmaron concentraciones masivas de hasta un millón 350 mil personas distribuidas en los corredores principales de la Ciudad de México. Ninguna sede en Estados Unidos y Canadá logro replicar la atmosfera que se vivió en los tres escenarios del territorio nacional.

Inglaterra: Admiración ante el impacto del Azteca

England fans 🤝 Mexico fans.



Mutual love and respect! pic.twitter.com/FfYikmHLsC — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

Incluso en los momentos de mayor dramatismo deportivo, la afición local demostró un ambiente inigualable, combinada con la magnitud del Estadio Ciudad de México, que sorprendió por completo a los visitantes internacionales. Tras consolidarse la eliminación del cuadro mexicano en octavos de final frente a Inglaterra, el público despidió con aplausos y festejó junto a los seguidores europeos .

Los protagonistas del conjunto inglés quedaron maravillados ante la energía y hospitalidad experimentadas en los escenarios nacionales. Un aficionado visitante manifestó conmovido: “He estado abrazando a todo el mundo. Son la gente más hermosa, los mejores fans del mundo. los amo a todos. gracias muchísimas México han sido increíbles.”.

Por su parte, la estrella Jude Bellingham elogió el entorno vivido al declarar: “El ambiente fue, con diferencia, el mejor que he vivido en el fútbol internacional. Este país, como nación futbolística, es magnífico. La acogida que recibimos al bajar del avión, aunque hostil, fue preciosa al ver la pasión que un país puede sentir por su selección”.

Colombia y México: Una hermandad inolvidable

El banderazo de Colombia en Mexico un dia antes del partido. Emocionante! pic.twitter.com/lEi42XyBaH — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 17, 2026

El torneo reforzó la conexión entre México y Colombia, transformando los estadios y las avenidas en un festejo compartido de camisetas verdes y amarillas. La afición colombiana fue recibida con euforia en las calles de la capital y Guadalajara, donde adoptaron los mismos monumentos para sus celebraciones.

El Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma se pintaron por completo de amarillo en postales inéditas para el torneo. Esta misma respuesta se replicó en las calles tapatías, donde los multitudinarios banderazos en la glorieta de La Minerva demostraron que los seguidores colombianos encontraron en México un auténtico hogar.

Esta constante interacción en las plazas públicas reflejó una atmósfera de fraternidad y calidez queno se repitió en ninguna otra sede del torneo. Entre abrazos y el apoyo mutuo, las diferencias se borraron para dar paso a una gran fiesta colectiva.

Irán en Tijuana: Gratitud y afecto

La ciudad de Tijuana se convirtió en el hogar temporal de la selección de Irán, estableciendo una relación de respeto y cariño mutuo que superó cualquier dificultad logística exterior. La población fronteriza cobijó en todo momento a la delegación asiática, brindándole un apoyo constante que los hizo sentir respaldados durante toda su estancia en el país.

La emotiva despedida de la delegación asiática reflejó el impacto profundo que dejó la hospitalidad mexicana en sus corazones. En su mensaje oficial, el Departamento de Prensa de la Selección de Irán expresó textualmente: “Asimismo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus habitantes, amables y de gran corazón. Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina, haciéndonos sentir como en casa. Para todos nosotros, resulta verdaderamente difícil despedirnos de Tijuana.”.

Marruecos: El rugido de la Sultana del Norte

¡YA ERES MEXICANO!🥺



Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, agradece el apoyo y la hospitalidad de los mexicanos y promete que para su Mundial en 2030 serán bien recibidos



📹: Jorge Rosales @rosaleesj pic.twitter.com/rlPBAMJVNN — MedioTiempo (@mediotiempo) June 30, 2026

El Estadio Monterrey adoptó por completo a la selección de Marruecos durante su partido de dieciseisavos de final ante Países Bajos. El público regiomontano se entregó al conjunto de los Leones del Atlas, brindando un aliento constante que resultó fundamental para el ánimo del plantel en la cancha. El defensor marroquí Issa Diop valoró enormemente este gesto: “Sí, escuchamos que el estadio estaba con nosotros. Así que gracias a la gente mexicana.”.

El director técnico del conjunto africano, Mohamed Ouahabi, recordó con gran nostalgia su afecto histórico por el país y garantizó que esta calidez será retribuida en el futuro. El estratega afirmó con absoluta certeza: “La próxima Copa del Mundo se juega también en Marruecos y creo que, en este momento, el pueblo marroquí le devolverá lo que los fans mexicanos nos han dado hoy. Van a ir, van a estar como en casa y van a tener un estadio lleno de fans por ellos, seguro”.

Países Bajos, Japón y España: Tradición, color y mariachi

¡AAAAJÚAAAAAA!🤠



La 'Het Oranje Legioen' se encontraba haciendo su tradicional fiesta por las calles de Monterrey previo al partido ante Marruecos, cuando de repente comenzó a sonar este rolón: 'Payaso de Rodeo'🔥



¿Y qué creen? La afición neerlandesa NO DECEPCIONÓ😅 pic.twitter.com/B9w4Roq2cy — Claro Sports (@ClaroSports) June 29, 2026

La presencia europea desató auténticas fiestas de color y multiculturalidad en distintas regiones del territorio mexicano. En Monterrey, miles de aficionados neerlandeses, en conjunto con locales, organizaron la espectacular Orange Party en el Fan Festival de Parque Fundidora. La célebre caravana avanzó entre bailes y música, logrando que la multitud saltara y coreara tanto temas icónicos de su país como la tradicional melodía mexicana “Cielito Lindo”.

Por otro lado, la llegada de la selección de España a Puebla para enfrentar un duelo preparativo ante Perú, estuvo enmarcada por una atmósfera de primer nivel. Cientos de aficionados se congregaron bajo una intensa lluvia para dar un gran recibimiento al ritmo de la música de mariachi. El mediocampista ibérico Pedri se mostró sumamente conmovido por las muestras de afecto recibidas: “Que coreen mi nombre siempre es bonito… no sabía que tenían tanto cariño aquí ”.

La afición de Monterrey también adoptó con un entusiasmo único a los visitantes de Japón. Fanáticos provenientes de distintos estados de la República Mexicana lucieron espectaculares disfraces tradicionales y vestimentas alusivas a la cultura nipona a pesar de las altas temperaturas para celebrar la gran fiesta del fútbol.

Corea del Sur: Una amistad que rompe fronteras

"Coreano, hermano, ya eres mexicano"… seguido de un "que los abra, que los abra"… Ahhhh raaaaaaaaaaaaza.

📸Raúl Zepeda pic.twitter.com/Rwd4LTMPyl — San Cadilla (@SanCadilla) June 11, 2026

La hospitalidad tampoco excluyó a los rivales del Tri. La inquebrantable amistad entre México y Corea del Sur volvió a manifestarse con total fuerza en las calles de todo el país. A través del ya tradicional y festivo cántico “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!”, los aficionados locales ratificaron un vínculo entrañable que nació en Rusia 2018 y que hoy se encuentra plenamente consolidado.

Las plazas públicas y los diversos Fan Fests experimentaron un ambiente inmejorable donde ciudadanos de ambos países compartieron bailes, porras y festejos de manera conjunta. Con ello, México cerró su participación organizativa confirmando que el fútbol es, ante todo, el pretexto ideal para hermanar al mundo entero.

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