¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 19 de abril?

Con la semana 29 en curso, Exatlón México 2026 vive un momento de alta tensión debido a que el Equipo Azul y el Equipo Rojo se juegan la eliminación

Exatlón México llega a su recta final | X: @ExatlonMx

La semana 29 de Exatlón México 2026 entra en su recta final con una expectativa elevada, ya que este fin de semana se conocerá al próximo eliminado tras dos semanas de incertidumbre provocadas por los retrasos derivados de la Batalla Motorizada, la cual alteró el itinerario habitual de la competencia. Este ajuste en la dinámica mantuvo en suspenso a los seguidores, quienes han permanecido atentos al desenlace que finalmente llegará en esta etapa decisiva.

La serie por la Supervivencia se resolvió después de ese periodo de pausa, con la derrota del Equipo Rojo, lo que coloca al conjunto escarlata en la obligación de despedir a uno de sus integrantes. Este resultado incrementa la tensión rumbo al Duelo de Eliminación, donde se definirá quién abandona la contienda en un momento clave de la temporada.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

El Equipo Rojo perdió la serie por La Supervivencia, la cual se disputó de forma extraordinaria durante dos semanas, por lo que el conjunto escarlata tendrá que despedirse de uno de sus integrantes. La competencia se extendió debido a la decisión de la producción de Exatlón de incluir la Batalla Motorizada por un automóvil, situación que retrasó la eliminación y modificó el ritmo habitual del programa.

El formato especial generó un periodo de incertidumbre que se prolongó más de lo previsto, aunque finalmente el Equipo Azul confirmó su dominio reciente al imponerse en esta fase clave. Este resultado dejó al Equipo Rojo en una posición comprometida de cara al Duelo de Eliminación, donde se definirá quién abandona la competencia.

Las versiones difundidas por medios como Terra señalan que Karol y Katia serían las atletas que se jugarían la permanencia este domingo 18 de abril. Otras cuentas especializadas en rumores del reality apuntan a que Karol Rojas sería la eliminada, aunque esta información no ha sido confirmada por la producción y se mantiene en el terreno de la especulación, por lo que el desenlace oficial podría presentar un giro inesperado.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La eliminación de Exatlón México se retrasó hasta la semana 29 debido a que en la semana 28 no hubo eliminado, ya que los integrantes disputaron la Batalla Motorizada por un automóvil. Esta situación provocó que la lista de eliminados no presentara modificaciones durante ese periodo. El último participante en salir fue Koke Guerrero, integrante del Equipo Azul, quien perdió ante Adrián León en un enfrentamiento que se extendió a 15 carreras antes de definir el desenlace.

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

Koke Guerrero (Azul)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México 2026 se consolida como uno de los programas más fuertes del horario estelar, ya que mantiene la atención del público noche tras noche. El reality conserva una base sólida de seguidores que sigue de cerca cada competencia, resultado y cambio dentro del circuito, lo que lo posiciona como uno de los contenidos más vistos de la televisión abierta. Recuerda que en Claro Sports siempre puedes acceder a la información, filtraciones y detalles de lo que sucede en el día a día en esta competencia.

Las transmisiones se emiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, en un formato continuo que sostiene la tensión en cada jornada. Este esquema fortalece una audiencia constante que permanece atenta al desempeño de los atletas en cada circuito. Los domingos, la programación se adelanta a las 20:00 horas para dar paso al Duelo de Eliminación, etapa clave que define la permanencia de los participantes. El programa se transmite por Azteca UNO y también se encuentra disponible en el sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca, lo que amplía su alcance y facilita el seguimiento desde distintos dispositivos.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo Rojo y Azul

La competencia entra en una fase cada vez más exigente conforme avanza la temporada, con un margen de error reducido al mínimo y una disminución constante en el número de participantes activos. Cada circuito se transforma en una prueba de resistencia y estrategia que incrementa la intensidad tanto para los atletas como para los equipos, obligados a adaptarse con rapidez a un entorno cambiante. Las escuadras conservan una base sólida en su alineación, pero los ajustes resultan inevitables y responden de manera directa al desempeño semanal y a las eliminaciones. El panorama podría modificarse nuevamente tras el Duelo de Eliminación de este domingo 18 de abril, una instancia clave que definiría una nueva baja oficial del programa y provocaría un reacomodo capaz de alterar el rumbo de la competencia.

Equipo Azul :

Alexis Vargas

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Valery Carranza

Equipo Rojo:

Benyamin Saracho

Humberto Noriega

Karol Rojas

Paulette Gallardo

Maty Álvarez

Mario Osuna

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