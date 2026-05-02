Fórmula E 2026, en vivo: la clasificación del e-Prix de Berlín en la ronda 7

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La lucha por la pole position se instala en el desafiante circuito de Tempelhof, en Berlín, donde cada detalle técnico puede marcar la diferencia en la parrilla de salida. La sesión de clasificación se presenta como una de las más complejas del calendario, con una superficie abrasiva que exige máxima precisión en el manejo y una gestión impecable de los neumáticos para encontrar la vuelta perfecta.

En este escenario, conseguir el mejor tiempo no solo es cuestión de velocidad, sino de estrategia. La posición en la parrilla cobra un valor especial en un trazado donde el tráfico y la administración de energía suelen ser factores determinantes desde los primeros metros de carrera. No te pierdas ni un instante de esta batalla contra el cronómetro a través de la multiplataforma de Claro Sports, con todos los detalles, análisis en tiempo real y la cobertura completa de una sesión que definirá el orden de salida en territorio alemán.

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