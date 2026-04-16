La Villa 360: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 16 de abril?

Luego de seis enfrentamientos, el equipo rojo buscará sumar su segunda victoria de la semana tras ganar la súper batalla colosal

Según los spoilers el equipo rojo saldría victorioso | @ExatlonMx

¡La tensión está al máximo en Exatlón México! Hoy, 16 de abril, los equipos se enfrentarán nuevamente por el codiciado premio de la Villa 360, y todo apunta a una batalla épica. Los azules han dominado el juego en las últimas semanas, pero los rojos, con un resurgir imparable, podrían ser los que finalmente logren arrebatarles este lujo. ¿Lograrán los escarlatas lo que parecía imposible hace tan solo unos días, o serán los azules quienes se mantendrán firmes en su territorio? La respuesta está por revelarse en una noche cargada de emoción y adrenalina.

Después de un episodio en el que los rojos demostraron que todavía tienen fuerza, venciendo al equipo azul y disfrutando de un concierto exclusivo de Christian Nodal en la República Dominicana, las expectativas están por las nubes. ¿Será esta la noche en la que los rojos conquisten finalmente la Villa 360 y retomen su lugar en la competencia? Lo único cierto es que la lucha está lejos de ser fácil, y todo puede pasar en el desenlace de esta feroz competencia.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Villa 360 hoy 16 de abril?

El esperado enfrentamiento por la Villa 360 se transmitirá hoy, 16 de abril, en punto de las 20:30 horas, por Azteca Uno y a través de la aplicación de TV Azteca. Los fanáticos podrán ver en vivo cómo se desarrolla esta competencia clave en la semana 29 de la temporada 9 de Exatlón México, donde los rojos buscarán recuperar el terreno perdido y los azules intentarán aferrarse a su dominio en la villa. ¡No te lo puedes perder!

¿Quién gana La Villa 360 este jueves en Exatlón y qué premio obtiene el equipo vencedor?

Las especulaciones sobre quién ganará la Villa 360 están al orden del día. Los rojos, después de su victoria en el episodio anterior, parecen decididos a dejar todo en la cancha y recuperar lo que les ha sido arrebatado. Con un 3-0 sobre los azules y una victoria en la súper batalla colosal, los escarlatas han vuelto a mostrar su potencial. Enfrente, los azules, quienes llevan tres semanas en la villa, no se rendirán fácilmente. ¿Lograrán los rojos tomar la villa este jueves 16 de abril? La batalla por el control de la Villa 360 está a punto de comenzar, y todo puede pasar.

Los rojos tienen la motivación a su favor, mientras que los azules defenderán su terreno con todo lo que tienen. Los cambios de último minuto siempre están presentes en Exatlón México, y hoy no será la excepción. Los spoilers podrían dar algunas pistas, pero solo el episodio de esta noche revelará quién se llevará el premio. El equipo vencedor no solo se quedará con la Villa 360, sino que también tomará un respiro importante de cara al cierre de la semana 29.

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