Osmar Olvera, bronce en el trampolín 3m individual tras una gran reacción en la Súper Final de clavados

El clavadista mexicano concluyó la prueba con 480.50 puntos, una marca que le permitió terminar en el tercer lugar en el certamen desarrollado en Beijing

Olvera durante la prueba de trampolín 3m individual | Photo by Adek BERRY / AFP

Osmar Olvera Ibarra volvió a subir al podio internacional para México al conquistar la medalla de bronce del trampolín 3m en la Súper Final de la Copa del Mundo de clavados 2026. El clavadista mexicano concluyó la prueba con 480.50 puntos, una marca que le permitió terminar en el tercer lugar de una prueba dominada por China.

La medalla de oro fue para Zongyuan Wang, quien firmó una competencia sólida de principio a fin y terminó con 544.35 unidades. El segundo sitio también quedó en manos de China, con Jiuyuan Zheng, quien acumuló 500.50 puntos para completar el 1-2 asiático en la final.

Olvera tuvo un inicio fuerte en la competencia, con una ejecución de 86.70 puntos en su primer clavado, lo que lo colocó de inmediato entre los aspirantes al podio. Sin embargo, el mexicano vivió un momento complicado en la tercera ronda, cuando su clavado apenas recibió 46.80 puntos y lo obligó a remar contra la corriente.

El clavadista mexicano Osmar Olvera suma su tercera medalla en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. 🇲🇽🥉



Gana bronce en trampolín 3 metros individual, con una puntuación de 480.50 unidades.



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La respuesta del mexicano fue clave para mantenerse en la pelea por la medalla. En la cuarta ronda recuperó terreno con un clavado de 86.70 puntos y después firmó su mejor ejecución de la competencia, un intento de 3.8 grados de dificultad que le otorgó 96.90 unidades.

El cierre también fue determinante para asegurar el bronce. Olvera completó su sexta ejecución con 91.65 puntos, suficiente para sostenerse en zona de podio y finalizar por encima del resto de sus rivales. Esa reacción confirmó su capacidad para competir bajo presión después de un clavado que pudo comprometer su resultado.

El dominio chino quedó marcado por la regularidad de Wang, quien superó los 100 puntos en su último salto y amplió la diferencia en la cima. Zheng, por su parte, mantuvo el segundo lugar con una serie constante, aunque sin alcanzar el nivel de su compatriota en el cierre de la prueba.

Para México, el bronce de Olvera representa otro resultado de peso en una especialidad donde se ha consolidado en los útlimos años. Su capacidad para reponerse durante la final y cerrar con ejecuciones de alto puntaje refuerza su lugar entre los mejores clavadistas del trampolín 3m.

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