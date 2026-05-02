Lyon vs Arsenal en vivo la Champions League Femenil 2026: resultado y goles de la semifinal de vuelta hoy 2 de mayo

Las francesas buscan la remontada en casa para avanzar a la final del certamen internacional después de perder en la ida

Lyon vs Arsenal, en vivo la semifinal de Champions League

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Lyon y Arsenal en el Groupama Stadium, en duelo correspondiente al partido de vuelta de la semifinal de la Champions League Femenina, donde ambos clubes buscarán meterse a la final del certamen internacional.

¿A qué hora juegan Lyon vs Arsenal hoy en las semifinales de la Champions League Femenil?

El duelo entre inglesas y francesas está pactado para llevarse a cabo este sábado 2 de mayo, en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo Lyon vs Arsenal? Transmisión TV y online

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Lyon y Arsenal, tienes que seguir la señal de TVC Deportes. En Claro Sports te llevaremos todas las acciones a través de nuestro minuto a minuto.

¿Qué necesita el Lyon para avanzar a la gran final de la Champions Femenil?

Las futbolistas francesas deberán remontar el resultado de ida de las semifinales; ya que necesita reponerse del 2-1 que sufrió en Inglaterra, por lo que el Lyon solo necesita ganar 2-0 en casa para meterse a la final del certamen continental.

¿Qué necesita el Arsenal Femenil para avanzar a la final de Champions?

Por su parte, el Arsenal solo necesita empatar a cero goles o empatar el resultado de vuelta. De ninguna manera debe perder por diferencia de dos goles.

Criterios de desempate en las semifinales de la Champions League Femenil

En las semifinales lo primordial es sacar la ventaja en el marcador global, en caso de empatar se deberá disputar dos tiempos extra de 15 minutos y si el resultado se mantiene se deberá definir con una tanda de penaltis.

TE PUEDE INTERESAR: