A 40 días del Mundial: Andrés Escobar y el autogol que enlutó al fútbol en 1994

En Claro Sports repasamos lo que fue el asesinato de Andrés Escobar, el central colombiano que perdió la vida después de un autogol en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Autogol de Andrés Escobar / ROMEO GACAD / AFP / Claro Sports.

Para este sábado 2 de mayo retarán solamente 40 días para que ruede el balón en el Mundial del 2026. El partido inaugural de la cita orbital será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Por tal motivo en Claro Sports seguimos palpitando todo lo correspondiente al puntapié inicial del evento más importante de la historia del deporte.

Siguiendo por la línea de lo que ha sido la historia de la Selección Colombia en los campeonatos del Mundo, hay que repasar un oscuro momento que enlutó a todo el mundo. Sucedió con la muerte de Andrés Escobar, cuando el central ‘cafetero’ cometió el error de anotar un autogol en uno de los partidos del combinado patrio en aquella fase de grupos.

22 de junio de 1994 | Colombia 1-2 Estados Unidos

Así formó Colombia: Óscar Córdoba; Andrés Escobar, Luis Herrera, Luis Perea, Wilson Pérez; Hernán Gaviria, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón; Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Así formó Estados Unidos: Tony Meola; Thomas Dooley, Marcelo Balboa, Paul Caligiuri, Fernando Clavijo, Alexi Lalas; John Harkes, Tab Ramos, Mike Sorber; Earnie Stewart y Eric Wynalda.

El equipo dirigido por Francisco Maturana llegaba con necesidad latente de darle un batacazo al local, ya que en su primera presentación ante Rumania había caído 1-3 y tenía que ‘lavarse la cara’ para evitar el fracaso, que días después se iba a confirmar, cuando finalizó la fase de grupos de esta edición en tierras norteamericanas.

93.689 espectadores en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles presenciaron el triunfo del cuadro local. El cual inició por una jugada de costado, el carrilero estadounidense Thomas Dooley envió un centro al punto penal, pero por cosas del fútbol Andrés Escobar estiró una de sus piernas, le cambió el rumbo de la pelota y anotó un autogol que descuadernó a Óscar Córdoba.

Al segundo tiempo Earnie Stewart recibió un pase filtrado y solamente le bastó con picarla para volver a derrotar al cancerbero colombiano. En la cúspide del partido, el ‘Pibe ‘Valderrama filtró un balón al área de Estados Unidos, en medio del borbollón la esférica le quedó a Freddy Rincón, quien remató, el guardameta local la atajó y en el rebote el ‘Tren’ Valencia puso el del honor para la ‘Tricolor’ en esta segunda salida en el Mundial de 1994.

Días después, el 26 de junio de 1994, Colombia se iba a enfrentar a Suiza en la tercera fecha de aquel Mundial de Estados Unidos 1994. Fue victoria para los sudamericanos 2-0, gracias a los goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano; sin embargo la misma solo iba a servir de consolación, ya que la ‘Tricolor’ se despidió en primera ronda, al terminar cuarta del grupo A con 3 puntos y -1 gol.

2 de julio de 1994, el día de la tragedia

Particularmente cuando la pelota esté rodando en Estados Unidos, México y Canadá 2026 se cumplirán 32 años de lo que aquella noche de tragedia para la familia Escobar Saldarriaga. Tan solo 10 días pasaron entre el infortunio deportivo de Andrés ante Estados Unidos y lo que fue su muerte. ¿Qué culpa tenía el zaguero central de la Selección Colombia? si en la jugada se nota claramente que no tuvo intención de embocar el balón en la portería de Óscar Córdoba.

¿Si Francisco Maturana no lo hubiera convocado o alineado para ese partido seguiría vivo?, ¿Si hubiera sido un jugador del común y no uno de los mejores centrales de la historia de Colombia, hubiera cumplido todos sus sueños deportivos? son muchas preguntas más las que chicos y grandes, aficionados a este deporte en el país ‘cafetero’ nos hacemos.

Después de lo que fue su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, familiares y amigos de Andrés Escobar le recomendaron al central de Atlético Nacional que se cuidara, que no diera la coloquial ‘papaya’, como se le denomina en Colombia. Él la guardó, pero en un par de días decidió salir a seguir con su vida, porque claramente, no había cometido ningún delito, no había matado a nadie; sin embargo las ánimos en la calle estaban candentes alrededor de su nombre.

Pues bien, sobre la muerte del ‘Caballero del Fútbol’ se habla enfáticamente que a la salida del bar Padua en Medellín, Antioquia un hombre con arma de fuego le propinó 6 disparos que acabaron con la promesa de la Selección Colombia. Por este hecho fue condenado Humberto Muñoz y todo apunta que su autogol en aquel partido ante Estados Unidos había generado una pérdida invaluable en las apuestas deportivas del país y que estas mafias ordenaron el asesinato del futbolista.

De la fatalidad al recuerdo

Años después y un sin fin de homenajes durante este tiempo en el que Andrés Escobar fue asesinado, su legado ha crecido, a tal punto que productoras como Netflix se dieron a la tarea de recordar lo que fue la vida del central antioqueño, para que esta nueva generación también conozca de la triste historia que ha empañado al fútbol colombiano. Mientras los de ‘vieja data’ se lamentan por el jugador que se perdió el país y su Selección.

Lea también: