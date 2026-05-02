Olmecas castiga temprano y vence con autoridad a Bravos en el inicio de la serie

Los de Tabasco cerraron una noche redonda en casa, respaldados por una ofensiva de largo alcance y un buen manejo de la ventaja

Olmecas de Tabasco abrió la serie ante Bravos de León con una victoria contundente de 11-3 en la Liga Mexicana de Béisbol 2026, en un partido que se inclinó desde los primeros episodios gracias al poder ofensivo de la novena tabasqueña. El equipo local aprovechó sus oportunidades con corredores en base y construyó una ventaja amplia que León ya no pudo recortar.

El ataque de Olmecas comenzó a marcar diferencia en la segunda entrada, cuando Randy Romero conectó un jonrón de tres carreras entre los jardines izquierdo y central, remolcando a Leobaldo Cabrera y Alan Espinoza para colocar el 3-0. Ese batazo cambió el ritmo del encuentro y le permitió a Tabasco jugar con mayor comodidad desde la parte inicial.

La ofensiva volvió a responder en el tercer episodio con otro golpe de poder. Seth Beer conectó cuadrangular por el jardín derecho y produjo tres carreras más, con Marco Hernández y Agustín Ruiz en circulación, ampliando la ventaja a 6-0 ante un cuerpo de pitcheo de Bravos que no logró contener los turnos importantes.

Olmecas mantuvo la presión en la cuarta y sexta entrada, donde volvió a fabricar carreras con paciencia y contacto oportuno. Jasson Atondo recibió base por bolas con la casa llena para empujar una más, mientras que en la sexta Marco Hernández, Agustín Ruiz y Seth Beer participaron en la producción que llevó la pizarra hasta el 10-2.

Bravos intentó reaccionar en la sexta entrada con imparables de Esteban Quiroz, Jimmy Kerrigan y Marco Chicuate, además de una carrera producida por Gaige Howard en jugada de selección. Más tarde, en el octavo episodio, Connor Panas elevó de sacrificio para remolcar otra carrera, pero el esfuerzo ofensivo visitante no alcanzó para meterse de lleno en el partido.

Tabasco todavía agregó una carrera más en la octava baja, cuando Antonio Almeida entró como bateador emergente y produjo con un rodado a primera base que permitió anotar a Carlos Arellano. La ventaja de Olmecas llegó a 11-3 y dejó prácticamente sentenciado el primer juego de la serie.

En la novena entrada, Bravos no pudo extender el encuentro y Gabriel Cancel fue ponchado sin tirarle tras un reto de Alan Espinoza que cambió la llamada de lanzamiento. Con ese out final, Olmecas cerró una noche redonda en casa, respaldado por una ofensiva de largo alcance y un manejo de ventaja que le permitió iniciar la serie con autoridad ante León.

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