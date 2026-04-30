Tigres vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026

El Rebaño Sagrado llega al Volcán con varias ausencias en la Liguilla, incluido los cinco jugadores convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026

Tigres y Chivas inauguran la Liguilla de la Liga MX, con una de las series más atractivas de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, mejor conocido como ‘El Volcán’, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido de ida tendrá transmisión por Azteca 7 y FOX, en una eliminatoria que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con presión se mantenerse con vida en la Liguilla.

El Rebaño llega como segundo lugar de la tabla general con 36 puntos, 11 victorias, tres empates y tres derrotas, además de presumir la segunda mejor ofensiva del torneo. Sin embargo, Gabriel Milito tendrá que ajustar su planteamiento, ya que no contará con varios futbolistas titulares que fueron considerados por la selección mexicana para el Mundial 2026, entre ellos Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Tigres, por su parte, terminó séptimo con 25 unidades, producto de siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El duelo también estará marcado por el posible tramo final de André-Pierre Gignac con los felinos, por lo que cada aparición del delantero francés en esta Liguilla tendrá un significado especial para la afición universitaria.

¿Quién transmite en vivo el Tigres vs Chivas y dónde ver el partido de este 2 de mayo de 2026?

La ida de los cuartos de final entre Tigres y Chivas será uno de los partidos principales del sábado en la Liguilla del Clausura 2026, con el Rebaño en busca de confirmar su gran fase regular y los felinos obligados a aprovechar su localía en El Volcán.

El duelo se jugará este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario. La transmisión en vivo estará disponible por Azteca 7 y FOX, por lo que los aficionados tendrán opciones para seguir el primer capítulo de la eliminatoria.

Alineaciones probables del Tigres vs Chivas para la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

La presencia de Gignac en el once felino aumenta el atractivo de la serie, no solo por su peso histórico en Tigres, sino porque el francés podría estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta universitaria. En Chivas, la ausencia de elementos como Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González mantiene el foco sobre una generación que llega con cartel de selección mexicana.

Tigres: Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Marcelo Flores, Rómulo, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Chivas: Óscar Whalley, Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Chivas

Los antecedentes recientes entre Tigres y Chivas muestran una serie pareja en varios tramos, aunque el resultado más cercano favorece ampliamente a los felinos. Ese 4-1 del Clausura 2026 sirve como advertencia para el Rebaño, que ahora llega mejor ubicado en la tabla, pero con una eliminatoria que se jugará bajo otro nivel de presión.

Tigres 4-1 Chivas | Clausura 2026

Chivas 0-0 Tigres | Apertura 2025

Chivas 1-1 Tigres | Clausura 2025

Tigres 1-1 Chivas | Apertura 2024

Tigres 1-0 Chivas | Clausura 2024

La ida en El Volcán marcará el tono de una eliminatoria con varios focos de atención: el presente goleador de Chivas, las ausencias por convocatoria en el equipo de Gabriel Milito, el posible cierre de ciclo de Gignac con Tigres y una rivalidad que vuelve a encontrarse en una instancia decisiva de la Liga MX.

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