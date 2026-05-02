Lakers vs Thunder: LeBron James ante los campeones

Lakers enfrentan al campeón Thunder en semifinales del Oeste, con el control del balón como una de las claves.

LeBron James se enfrenta al Thunder | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Angeles Lakers avanzaron a las semifinales de la Conferencia Oeste después de eliminar a Houston Rockets en seis partidos. El equipo angelino cerró la serie con una victoria de 98-78 en el Juego 6 y ahora enfrentará a Oklahoma City Thunder, primer sembrado del Oeste y campeón vigente.

El cruce representa un cambio de exigencia para Lakers. Thunder llega después de barrer a Phoenix Suns en la primera ronda, mientras que Los Angeles tuvo que resolver su serie sin Luka Doncic y con Austin Reaves limitado tras perderse parte del enfrentamiento anterior.

Una de las primeras claves estará en el manejo del balón. LeBron James, quien lideró a Lakers con 28 puntos en el partido de cierre ante Houston, señaló que Oklahoma City castiga las pérdidas y transforma esos errores en puntos de transición.

“Obviamente estamos jugando contra el campeón defensor. Hay una cosa que tienes que hacer: proteger el balón contra ellos. Juegan una defensa física, con muchas manos, y si les permites tener muchas pérdidas que terminen en puntos fáciles, eso enciende su localía y a su equipo”, dijo James.

El segundo punto será contener a Shai Gilgeous-Alexander. El base es el eje ofensivo de Thunder y marca el ritmo de un equipo que también cuenta con variantes como Chet Holmgren y Ajay Mitchell. Para Lakers, limitar sus acciones será parte central del plan defensivo.

La profundidad de Oklahoma City también aparece como factor. Thunder puede sostener intensidad con distintos jugadores y eso le permite mantener presión durante varios tramos del partido. Esa condición fue parte de su campaña como primer lugar del Oeste y de su barrida en primera ronda.

Lakers deberá encontrar respuestas más allá de LeBron. En la serie ante Houston, Rui Hachimura, Marcus Smart y Deandre Ayton tuvieron participación en momentos clave, pero ante Oklahoma City será necesario sostener producción durante más minutos y reducir los lapsos sin control ofensivo.

La salud del plantel también pesará. Doncic continúa fuera por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Reaves intenta recuperar ritmo tras ausentarse varias semanas. Su disponibilidad puede modificar el balance ofensivo de Los Angeles en una serie que iniciará en Oklahoma City.

El antecedente de temporada regular favorece a Thunder, que ganó los cuatro partidos ante Lakers. Esa referencia marca el tamaño del reto para un equipo angelino que llega con impulso, pero que ahora enfrentará al campeón defensor con el pase a las Finales del Oeste en juego.

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