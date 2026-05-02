Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 1 de mayo de 2026

Este viernes fue festivo por el día del trabajo, así que todas las miradas de los sorteos estuvieron puestas en los chances.

Astro Luna. – superastro.com.co.

Este viernes festivo tuvo actividad atípica en cuanto a los juegos de azar en Colombia. Como suele suceder durante los domingos y días feriados, no hubo sorteos de loterías principales y toda la atención se centró en los chances. Este tipo de sorteos suelen premiar personas en todo el país a través de sus distintas modalidades en las que el usuario escoge el número de aciertos que quiere pronosticar.

¿Por qué no hay loterías los días festivos?

Ya es una costumbre que los días domingos y festivos no hay sorteos de loterías principales en Colombia y es algo bien conocido por los clientes habituales de este tipo de juegos. Hay dos razones principales para que esto sea de esa manera. La primera es por un tema de mercadeo, pues el común de la gente suele dedicar estos días a actividades distintas a las relacionadas con la suerte. La segunda es que, por los horarios y limitaciones del transporte, se hace más difícil cumplir con la logística necesaria para realizar un sorteo con transmisión televisiva y dando las garantías de transparencia necesaria.

Resultados de chances

Sinuano Noche: 2708-9

2708-9 Cafeterito Noche: 6578-4

6578-4 Pick 4: 8888

8888 Pick 3: 671

671 Astro Luna: 3165 – Piscis

3165 – Piscis Caribeña Noche: 7436-5

7436-5 Fantástica Noche: 7860-4

7860-4 Pijao de Oro: 3514-5

3514-5 Motilón Noche: 4720-6

4720-6 Chontico Noche: 6526-9

6526-9 Dorado Noche: 4767-0

4767-0 Culona Noche: 7773

7773 Paisita Noche: 3455 – Caballo

¿Qué hacer si gana un premio de chances?

El procedimiento para reclamar premios de juegos de azar puede cambiar de una actividad a otra, pues cada compañía organizadora puede tener distintos estándares. Esa es la razón por la que las personas deberán guardar el tiquete en perfecto estado y consultar el reglamento en cuestión, que suele estar al reverso del comprobante y en el sitio web oficial.

Como generalidad, los juegos tienen un límite de dineros que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de sobrepasar ese tope, se activan unos protocolos de seguridad y liquidación de impuestos, los cuales tendrán pasos adicionales en cuanto a reunir documentación del ganador o desplazarse a oficinas especializadas para realizar el trámite.

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