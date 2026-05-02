¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 3 de mayo?

Adrián Leo, de los Azules, y Benyamin Saracho, de los Rojos; dos de los favoritos, tendrán que ir al triángulo dominical previo a la eliminación

Exatlón México llega a su recta final | X: @ExatlonMX

Con la semana 31 en curso y a solo un par de semanas de que llegue a su fin Exatlón México 2026, si es que la producción no decide sorprender con algún giro inesperado, tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul se encuentran afinando a los integrantes que buscarán un lugar en la gran final. La tensión crece conforme se acerca el desenlace, y cada circuito se vuelve determinante para definir quiénes lograrán mantenerse en la competencia en esta etapa decisiva.

Aunque durante buena parte de la temporada el conjunto celeste parecía tener la ventaja, el equipo escarlata ha logrado equilibrar fuerzas en las últimas semanas, dando forma a una recta final completamente impredecible. Este cambio de dinámica ha elevado la expectativa entre los seguidores del programa, ya que cualquier error puede ser definitivo. Bajo este panorama, el próximo domingo 3 de mayo podría marcar un punto de inflexión clave, al tratarse de una de las últimas jornadas de eliminación, donde el rumbo hacia la final podría quedar prácticamente definido.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Los primeros rumores sobre la eliminación del domingo 3 de mayo en Exatlón México colocaban a Humberto Noriega en el centro de la conversación. Esta versión no estaba ligada directamente a su rendimiento en los circuitos, sino al contexto emocional que mostró recientemente: su vulnerabilidad al hablar de su familia abrió la puerta a especulaciones sobre un posible abandono. Bajo esa narrativa, varios comenzaron a considerar que él podría ser la baja inesperada de la semana 31, incluso antes de que se disputara el duelo de eliminación.

No obstante, con el paso de los días esas versiones perdieron fuerza al aclararse que Humberto seguiría en competencia. A partir de entonces, las filtraciones cambiaron de dirección y, de acuerdo con información de Gluc, el nombre que empezó a tomar relevancia para salir de la competencia fue el de Benyamin Saracho. La lógica detrás de este posible escenario radica en el rendimiento: el novato enfrentaría un panorama más complejo ante rivales como Leo, Alexis y el propio Humberto, quienes han mostrado mayor consistencia.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La última eliminada de Exatlón México fue Valery Carranza, integrante del Equipo Azul, quien salió el pasado 26 de abril tras perder el Duelo de Eliminación ante Katia Gallegos en la Batalla por la Supervivencia femenil. Ambas atletas iniciaron con cinco vidas, pero Katia tomó la ventaja desde las primeras carreras y logró sostenerla en la zona de definición, mientras Valery únicamente consiguió un punto y, pese a utilizar su medalla para extender la competencia, no consiguió revertir el resultado. Con su salida, el Equipo Azul perdió a una de sus competidoras en una etapa clave del reality, que entra en su fase final con menos participantes y mayor exigencia en cada circuito.

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

Koke Guerrero (Azul)

Karol Rojas (Rojo)

Valery Carranza (Azul)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Recuerda que en Claro Sports se encuentra la información más destacada del día a día de lo que ocurre en Exatlón México, con spoilers, resúmenes y todos los detalles importantes de la competencia. Esta cobertura permite conocer lo más relevante de uno de los realitys con mayor audiencia en la televisión mexicana, así como cada enfrentamiento, estrategia y momento clave del programa para estar al tanto de todo lo que sucede.

Las transmisiones se realizan de lunes a viernes a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), con un formato continuo que mantiene la tensión en cada jornada y fortalece la conexión con los atletas en competencia. Los domingos, la programación se adelanta a las 20:00 horas para dar paso al Duelo de Eliminación, una etapa decisiva que define la permanencia en el reality. El programa se emite a través de Azteca UNO y también está disponible en el sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca, ampliando su alcance y permitiendo seguir la competencia desde distintos dispositivos en cualquier momento.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo Rojo y Azul

El combinado escarlata ha mostrado una mayor regularidad a lo largo de la temporada y los números respaldan su desempeño, ya que antes de este domingo 3 de mayo cuenta con cinco integrantes sólidos en su plantilla, destacando especialmente Benyamin Saracho y Mario Osuna como piezas clave en el rendimiento del equipo. Su consistencia ha sido uno de los factores que les ha permitido mantenerse competitivos en las distintas pruebas del reality.

Por su parte, el Equipo Azul ha encontrado un impulso importante con la llegada de Adrián Leo, quien se incorporó como refuerzo a mitad de temporada y rápidamente se ha consolidado como uno de los competidores más destacados del programa. En términos generales, el contraste es claro: mientras los rojos apuestan por la estabilidad de su bloque base, los azules dependen más del impacto individual de refuerzos que han elevado su nivel competitivo en momentos clave.

Equipo Azul :

Alexis Vargas

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Adrián Leo

Equipo Rojo:

Benyamin Saracho

Humberto Noriega

Paulette Gallardo

Maty Álvarez

Mario Osuna

Te puede interesar: