Vakifbank Istanbul vs A Carraro Doc Conegliano: semifinal CEV Champions League, en vivo

Sigue el encuentro entre estos dos titanes del voleibol internacional

El Ülker Sports Arena será testigo del enfrentamiento con más historia reciente en el voleibol europeo. Vakifbank llega a esta instancia con un paso perfecto en la fase de grupos (6-0) y tras superar una durísima serie de cuartos de final ante el Milano, donde el factor localía fue determinante. Las turcas, seis veces campeonas de la competición, confían en la potencia de su bloque para neutralizar la velocidad de juego italiana y regresar a una final tras dos años de ausencia. Por su parte, el A. Carraro Prosecco Doc Conegliano llega como el gran favorito tras conquistar los títulos de 2024 y 2025. El equipo italiano no solo lidera la clasificación técnica de la CEV, sino que mostró su resiliencia al superar una serie complicada ante el Zeren Ankara en la ronda previa. No te pierdas este choque de potencias en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports: en nuestro canal de YouTube, portal web y sistemas de televisión.

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