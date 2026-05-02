Posibles alineaciones de Junior vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Ambos equipos ya están clasificados a cuartos de final, pero tienen en juego los dos beneficios que otorga el segundo lugar.

Junior y Deportivo Pasto definen el segundo lugar.

Este partido es el encargado de cerrar la última jornada en la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Aunque Junior y Deportivo Pasto llegan ya clasificados a los cuartos de final, hay un premio adicional que no es menor. Entre ellos estará el segundo lugar de la tabla de posiciones, el cual entrega dos incentivos para el momento del sorteo en el que se definirá el camino hacia el título.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Harold Rivera, Fabián Ángel, Jean Pestaña; Joel Canchimbo, Carlo Bacca y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Góez, Jóider Micolta; Máyer Gil, Andrey Estupiñán y Jonathan Perlaza. D.T.: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro solamente va a tener transmisión por el canal básico de Win Sports. Como hay partido con más interés, los demás espacios van a estar con la cobertura de la información relativa a otros conjuntos.

Últimos partidos de Junior

24.04.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Junior.

19.04.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior.

08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras.

Últimos partidos de Deportivo Pasto

23.04.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe.

17.04.2026 | Jaguares 2-3 Deportivo Pasto.

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima.

01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional.

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