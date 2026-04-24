La estadística entre Millonarios y Alianza no es lo que parece: así están los datos

Hay información incorrecta que viene pasando por alto que el cuadro de Valledupar fue fundado hace poco más de dos años.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

Es un hecho que uno de los partidos que más miradas atraerá durante la última jornada de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I será el de Alianza contra Millonarios. El triunfo que el Embajador consiguió sobre Deportes Tolima lo mantiene con la posibilidad matemática de clasificar a los cuartos de final del campeonato.

Para lograr el objetivo, el cuadro albiazul deberá ganar en Valledupar. Algo importante a tener en cuenta es que, a falta de que se juegue la mayor parte de la jornada 18, es probable que, incluso con el triunfo, el equipo bogotano quede dependiendo de otros resultados. En medio de las cuentas que la gente está haciendo se viene haciendo énfasis en la dificultad de Millonarios para este partido en visita.

Detalle que muchos pasan por alto

Anticipando que sí es verdad que a Millonarios le cuesta visitar a Alianza, no es de la manera en que mucha gente piensa. Guiadas por plataformas de estadísticas y desconociendo la historia reciente del fútbol colombiano, hay voces que hacen un balance de varios años para sacar datos que indican que el Embajador suele pinchar cuando visita a este equipo.

Resulta que este club tiene solamente poco más de dos años desde su fundación. Tomó la estructura de lo que era Alianza Pretrolera, pero aspectos haber cambiado su escudo, su nombre y su sede hacen que hoy se esté hablando de un comienzo institucional reciente. Lo que ocurrió en Barrancabermeja ya quedó enterrado en el Estadio Daniel Villa Zapata.

Las estadísticas reales

Por los motivos explicados, es impreciso tomar datos de enfrentamientos anteriores al año 2024. Eso lleva a que los datos correctos solamente cuenten cuatro enfrentamientos directos del partido en cuestión. El balance general está en dos triunfos para Alianza, un empate y una sola victoria de Millonarios.

Pasando a lo referente a duelos en Valledupar, el local ganó los dos. Es un hecho que el par de visitas que el Embajador ha tenido a la capital cesarense no le han resultado bien. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la muestra de encuentros es muy corta como para sacar conclusiones de peso sobre lo que puede suceder. Los contextos cambian y lo cierto es que, en esta oportunidad, Alianza ya está eliminado y Millonarios necesita el triunfo para conservar la esperanza de la clasificación. Estos son los registros:

Millonarios 1-1 Alianza | Liga 2024-I.

Alianza 2-1 Millonarios | Liga 2024-II.

Millonarios 2-0 Alianza | Liga 2025-I.

Alianza 3-0 Millonarios | Liga 2025-II.

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