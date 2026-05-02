Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Poderoso’, apoyado con su buena racha en los últimos partidos, espera meterse a los playoffs en la última fecha.

DIM vs Águilas Doradas: posibles nóminas | Claro Sports

Se viene la dramática y emotiva fecha 19 en la Liga BetPlay. Uno de los aspirantes a ingresar, casi que por la ventana pequeña, es Independiente Medellín. Las cuentas son claras: ganar y esperar un pinchazo de Santa Fe o Deportivo Cali.

El DIM, con mucho en juego, recibirá a un Águilas Doradas que ya quedó fuera de combate en la anterior jornada. Lindo espectáculo en el Atanasio Girardot el próximo domingo 3 de mayo a partir de las 3:30 p.m. (hora COL), en simultáneo con todos los equipos con asuntos pendientes rumbo a la clasificación.

Posible alineación del Medellín para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Francisco Chaverra, Alexis Serna; Daniel Cataño, Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría las Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lópes, Joaquín Varela, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Camilo Roa, Andrés Ricaurte, Bryan Urueña; Fabián Charales y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.

¿Cómo y dónde ver a Medellín vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la última fecha, se podrá ver en los decodificadores de Claro a través de la señal de Radiola TV (152 SD y 1152 HD). De igual modo, vía streaming, la señal de YouTube y la aplicación de Win Play tendrán las imágenes del compromiso.

Últimos partidos de Independiente Medellín

30.04.2026 | Independiente Medellín 1-0 Cusco | Fecha 3 (Copa Libertadores).

25.04.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza | Fecha 18.

22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 10 (reprogramado).

19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín | Fecha 17.

16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín | Fecha 2 (Copa Libertadores).

Últimos partidos de Águilas Doradas

26.04.2026 | Águilas Doradas 2-2 Once Caldas | Fecha 18.

18.04.2026 | Fortaleza 2-0 Águilas Doradas | Fecha 17.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior | Fecha 16.

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga | Fecha 7 (reprogramado).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). Asistente 2: Andrés Julio (Bolívar).

Andrés Julio (Bolívar). Cuarto árbitro: Juan Ramírez (Antioquia).

Juan Ramírez (Antioquia). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Juan Camilo García (Antioquia).

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