¡Ni las manos metió! Carlos Prates propina tremendo nocaut a Jack Della Maddalena en UFC Australia

¿Quién ganó en UFC Australia 2026? Resultados completos de las peleas de UFC Fight Night en la RAC Arena

Prates derrota por nocaut a Jack Della Maddalena. | @UFCEspanol

Carlos Prates tuvo una actuación dominante y explosiva en el combate estelar de UFC Fight Night 275 al imponerse por nocaut técnico a Jack Della Maddalena en el RAC Arena de Perth, Australia, resultado que lo coloca como un serio contendiente al título de las 170 libras. Desde antes del inicio, la tensión era evidente, con ambos peleadores cerca de enfrentarse incluso antes de las presentaciones oficiales.

Ya en la pelea, Prates tomó el control desde el primer asalto con un striking agresivo y variado, destacando el uso de patadas y rodillazos que comenzaron a mermar a Della Maddalena. Aunque el australiano logró un derribo, el dominio en pie del brasileño fue claro, cerrando el round con ventaja gracias a su precisión y potencia.

En el segundo episodio, Della Maddalena intentó ajustar con mayor presión ofensiva y búsqueda de derribos, pero Prates mantuvo la calma y respondió con castigo constante. Los rodillazos volvieron a ser clave, sumados a combinaciones que hicieron retroceder al local. Incluso un ataque a la pierna terminó por mandarlo a la lona antes del final del asalto, dejando señales claras del desgaste acumulado.

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Carlos Prates domina a Della Maddalena y finaliza en el primer round dando una cátedra ‼️#UFCPerth | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/GA22SVs48R — UFC Español (@UFCEspanol) May 2, 2026

El tercer round fue definitivo. Prates abrió una herida en el rostro de su rival y aumentó la intensidad con golpes contundentes. Un rodillazo volvió a mandar a Della Maddalena al suelo, seguido de una patada a la cabeza que lo dejó en malas condiciones. A pesar de que el australiano se levantó en varias ocasiones, el castigo continuó sin pausa.

Finalmente, Prates cerró la pelea con una ofensiva total, combinando golpes al cuerpo, patadas a la pierna y ground and pound hasta que el réferi Mike Beltran detuvo el combate. Con este triunfo contundente, el brasileño se posiciona como uno de los principales aspirantes al campeonato welter de la UFC.

Todos los resultados de UFC Fight Night del sábado 2 de mayo de 2026

Beneil Dariush vs Quillan Salkilld | Salkilld gana por nocaut

Quillan Salkilld dio la sorpresa al noquear a Beneil Dariush en el primer asalto, en un combate que enfrentaba experiencia contra juventud. El inicio fue intenso, con intercambios de poder en los que Dariush logró derribar momentáneamente a su rival, aunque Salkilld reaccionó rápido para mantenerse en pelea.

El desenlace llegó tras un giro inesperado: Salkilld conectó un derechazo que dejó tocado a Dariush y no desaprovechó el momento. Con una ráfaga de golpes, volvió a derribarlo y lo remató en el suelo, obligando al réferi a detener la pelea a los 3:29 del primer round, firmando un nocaut contundente en la división de peso ligero.

Steve Erceg vs Tim Elliott | Erceg gana por decisión unánime

Steve Erceg y Tim Elliott protagonizaron un combate dinámico y muy técnico en la división mosca, marcado por el contraste de estilos. Desde el primer asalto, Elliott impuso su ritmo con movimientos constantes, cambios de guardia y derribos oportunos, mientras Erceg optó por la paciencia y el contragolpe, conectando golpes más precisos.

En el segundo round, la pelea se mantuvo equilibrada, con Elliott destacando por volumen y actividad, mientras Erceg respondía con combinaciones claras y efectivas, además de algunos momentos de control. El duelo quedó abierto tras dos asaltos intensos, con ambos peleadores mostrando argumentos suficientes en una contienda que combinó ritmo, técnica y constantes cambios de dominio. Al final, Erceg se llevó el triunfo por decisión unánime.

Marwan Rahiki vs Ollie Schmid | Rahiki gana por nocaut

Marwan Rahiki necesitó poco tiempo para imponer condiciones y vencer a Ollie Schmid, quien aceptó la pelea con muy poco aviso. Desde el inicio, Rahiki tomó la iniciativa con una postura agresiva, mientras su rival intentaba moverse y evitar el intercambio directo.

El momento decisivo llegó cuando Rahiki conectó un potente gancho de izquierda que mandó a Schmid a la lona. Sin capacidad de respuesta, el réferi detuvo la pelea tras una breve ráfaga de golpes, decretando el nocaut técnico a los 2:47 del primer asalto en la división pluma.

Shamil Gaziev vs Brando Pericic | Pericic gana por nocaut

Brando Pericic se llevó una espectacular victoria por nocaut ante Shamil Gaziev en un combate de peso completo lleno de intercambios intensos desde el primer round. Ambos peleadores conectaron golpes de poder, con momentos en los que cada uno logró tambalear al rival, aunque Pericic mostró mayor precisión en sus combinaciones.

El desenlace llegó en el segundo asalto, cuando Pericic mantuvo la presión con una ofensiva constante que terminó por quebrar la resistencia de Gaziev. Tras una serie de golpes contundentes que ya lo habían dejado muy tocado, un par de derechazos definitivos lo enviaron a la lona a los 3:44, sellando una victoria por nocaut en una de las peleas más explosivas de la cartelera.

Louie Sutherland vs Tai Tuivasa | Sutherland gana por decisión unánime

Louie Sutherland firmó una victoria sólida ante Tai Tuivasa al imponerse por decisión unánime tras dominar los tres asaltos. Desde el inicio, Sutherland apostó por el grappling con derribos constantes, controlando la pelea en la lona y conectando golpes desde posiciones dominantes, además de sorprender con algunos ataques de pie.

El desarrollo del combate se mantuvo bajo el mismo guion, con Sutherland neutralizando por completo la ofensiva de Tuivasa, quien tuvo dificultades para mantenerse en pie y generar peligro. Incluso en el tercer round, pese a un intento de reacción y una acción ilegal por parte de Tuivasa, Sutherland mantuvo el control hasta el final, asegurando el triunfo con tarjetas de 30-26 en la división de peso completo.

Robert Bryczek vs Cam Rowston | Rowston gana por decisión unánime

Cam Rowston dominó de principio a fin a Robert Bryczek para llevarse una clara victoria por decisión unánime en la división de peso medio. Desde el primer asalto, Rowston impuso su plan de pelea con derribos constantes y control en la lona, neutralizando cualquier intento ofensivo de su rival y sumando puntos con ground and pound.

El guion no cambió en los siguientes rounds. Rowston mantuvo la presión, alternando entre intentos de sumisión y castigo desde la posición superior, sin darle opciones a Bryczek, quien apenas pudo defenderse. Con un control total durante los tres asaltos, los jueces no dudaron en otorgarle el triunfo con tarjetas de 30-27, reflejando la superioridad del australiano.

Kevin Christian vs Junior Tafa | Tafa gana por nocaut

Junior Tafa resolvió el combate de forma contundente al noquear a Kevin Christian en el primer asalto. El inicio fue parejo, con ambos mostrando poder, aunque Christian apostó por castigar con patadas a la pierna que incomodaron a su rival. Sin embargo, Tafa respondió con golpes sólidos al contragolpe, dejando claro el peligro de su pegada.

El desenlace llegó tras una ofensiva explosiva de Tafa, quien presionó hasta provocar que Christian perdiera estabilidad y cayera. En el suelo, Tafa no dudó y conectó una serie de golpes y codos que dejaron sin respuesta a su oponente, obligando al réferi a detener la pelea a los 2:42 del primer round en la división semicompleta.

Jacob Malkoun vs Gerald Meerschaert | Malkoun gana por decisión unánime

Jacob Malkoun se llevó una victoria trabajada ante Gerald Meerschaert en un combate de ritmo irregular que terminó en decisión unánime. El primer asalto tuvo pocas acciones destacadas, con Meerschaert intentando una guillotina y controlando algunos momentos en el suelo, lo que le dio una ligera ventaja inicial en medio de los abucheos del público.

Malkoun reaccionó en el segundo round con mayor volumen de golpeo, conectando mejores combinaciones ante un rival que comenzó a mostrar desgaste. En el tercer episodio, el australiano mantuvo la presión, evitó los intentos de derribo de Meerschaert y cerró con control en la lona, asegurando así el triunfo en las tarjetas por 29-28 en la división de peso medio.

Vince Morales vs Colby Thicknesse | Thicknesse gana por decisión unánime

Colby Thicknesse se impuso a Vince Morales en una pelea cerrada que se definió por decisión unánime tras tres rounds muy equilibrados. El primer asalto estuvo marcado por el trabajo en el suelo, donde Thicknesse puso en aprietos a su rival con intentos de sumisión como triángulo y armbar, tomando ligera ventaja en las tarjetas.

El combate se mantuvo parejo en el segundo episodio, con pocos golpes claros y mucha movilidad de ambos peleadores. Ya en el tercer round, Morales tuvo sus mejores momentos al conectar golpes que dejaron tocado a Thicknesse, incluso buscando finalizar con sumisiones, pero el australiano resistió y logró sobrevivir. La decisión quedó en manos de los jueces, quienes le dieron la victoria a Thicknesse por 29-28 en las tres tarjetas dentro de la división gallo.

Ben Johnston vs Wes Schultz | Schultz gana por sumisión

Wes Schultz vino de atrás para llevarse una victoria dramática ante Ben Johnston en un combate que cambió de rumbo en el último asalto. Durante los dos primeros rounds, Johnston marcó el ritmo con dominio en el suelo, controlando las posiciones y sumando castigo con ground and pound, mientras Schultz no lograba imponer su estrategia pese a algunos intentos de sumisión y momentos aislados.

Todo se definió en el tercer episodio, cuando Schultz aprovechó un descuido en un intercambio para atrapar el cuello de Johnston con una guillotina. Aunque el primero intento no prosperó, el segundo fue definitivo: ajustó la llave en el clinch y obligó a Johnston a rendirse al 1:50 del asalto, sellando una remontada clave en la división de peso medio.

Themba Gorimbo vs Jonathan Micallef | Micallef gana por decisión dividida

Jonathan Micallef se llevó una cerrada victoria ante Themba Gorimbo en un combate muy disputado que se definió hasta las tarjetas. Desde el primer asalto, ambos intercambiaron golpes y buscaron el control en el clinch y la lona, con momentos alternados de dominio. Gorimbo logró conectar buenos contragolpes y mantener presión, mientras Micallef respondió con patadas y derribos que mantuvieron el duelo equilibrado.

El combate se inclinó en el tercer round, donde Micallef mostró mayor iniciativa ofensiva con combinaciones, patadas a la cabeza y ataques constantes, aprovechando el desgaste de Gorimbo. En los últimos minutos, el australiano cerró con mayor volumen y precisión, lo que terminó por convencer a los jueces, quienes le otorgaron la victoria por decisión dividida en la división welter.

Dom Mar Fan vs Kody Steele | Steele gana por sumisión

Kody Steele no tardó en imponer condiciones ante Dom Mar Fan en una pelea que terminó de forma relámpago. Desde el arranque del primer asalto, Steele llevó la acción al suelo, donde dominó las posiciones pasando de la guardia a la media guardia, mientras su rival lucía sin respuesta clara, limitado a defender sin generar peligro.

El momento decisivo llegó tras un intercambio en el que ambos rodaron en la lona. Steele aprovechó la transición para atrapar la pierna de Mar Fan y ejecutar un heel hook preciso, obligando a su oponente a rendirse a los 3:56 del primer round, en una victoria contundente dentro de la división de peso ligero.

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