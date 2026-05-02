Muere Alex Zanardi a los 59 años: leyenda de la Fórmula 1 y campeón paralímpico

El automovilismo y el deporte paralímpico despiden a una figura que marcó época dentro y fuera de las pistas

El deporte internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y múltiple campeón paralímpico, a los 59 años. La noticia fue dada a conocer por su familia, que informó que falleció el 1 de mayo, rodeado de sus seres queridos.

Zanardi fue una de las figuras más representativas del automovilismo y del deporte adaptado, con una trayectoria marcada por la resiliencia y la capacidad de reinventarse tras uno de los accidentes más impactantes en la historia del deporte motor.

Nacido en Bolonia, Italia, el piloto debutó en la Fórmula 1 en 1991, donde compitió con escuderías como Jordan, Minardi y Lotus. Aunque sus resultados en la máxima categoría fueron discretos, encontró su mejor versión en la serie CART de Estados Unidos, donde se proclamó campeón en 1997 y 1998 con el equipo Chip Ganassi.

De la Fórmula 1 al deporte paralímpico: una historia de superación

La vida de Zanardi cambió en septiembre de 2001, cuando sufrió un accidente durante una carrera en Alemania que derivó en la amputación de ambas piernas. A partir de ese momento, inició una nueva etapa lejos del automovilismo tradicional.

Lejos de retirarse del deporte, el italiano encontró en el paraciclismo una nueva oportunidad. Su impacto fue inmediato: ganó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016, además de múltiples títulos mundiales en la especialidad.

Su carrera en el deporte adaptado lo consolidó como uno de los atletas más exitosos de Italia, además de convertirse en un referente global dentro del movimiento paralímpico.

En 2020, Zanardi sufrió otro accidente grave mientras participaba en una carrera benéfica de paraciclismo en la Toscana, lo que lo mantuvo durante años en tratamiento médico debido a lesiones en la cabeza.

Reacciones del mundo del deporte tras la muerte de Alex Zanardi

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas figuras e instituciones del deporte reaccionaron con mensajes de reconocimiento. La Federación Internacional del Automóvil destacó que su trayectoria lo convirtió en un símbolo de determinación dentro del automovilismo.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, señaló que Zanardi fue una persona que enfrentó desafíos constantes sin perder la determinación, recordando su capacidad para seguir adelante en momentos complejos.

Desde el ámbito político, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que el país pierde a un campeón que supo transformar cada obstáculo en una oportunidad para seguir compitiendo y representar a su nación.

Además, el Comité Olímpico Italiano solicitó un minuto de silencio en todos los eventos deportivos del fin de semana en su honor, en reconocimiento a su legado dentro del deporte olímpico y paralímpico.

Te puede interesar: