Pumas busca romper su sequía, América salvar su proyecto, Toluca el tricampeonato y Chivas evitar 10 años sin título en la Liga MX

¿Qué se juegan los ocho equipos en la Liguilla del fútbol mexicano?

La Liguilla del Clausura 2026 arranca con ocho equipos separados por historias, rachas y tensión acumulada. Pumas llega con la presión del liderato, Chivas y Toluca como perseguidores directos, mientras América entra tras una temporada irregular y Tigres con un cierre de ciclo inminente. Cruz Azul, Atlas y Pachuca completan un cuadro donde cada serie define mucho más que un pase a semifinales.

Aquí no se juega solo un campeonato. Hay proyectos que necesitan un título para sostenerse, figuras que pueden cerrar su carrera con un último logro y clubes que cargan años sin responder en Liguilla. En dos partidos se decide si un proceso se valida o se rompe, si una sequía termina o se extiende, y si un equipo entra a la historia o vuelve a quedarse corto en el momento que define todo.

Pumas: terminar 15 años sin título y sostener el liderato en Liguilla

Efraín Juárez llevó a Pumas al liderato | Imago7

Pumas llega como líder del Clausura 2026 con 36 puntos y diferencia de +17, su mejor fase regular en torneos cortos. El equipo no gana la Liga MX desde el Clausura 2011, cuando venció a Monarcas Morelia en la final, lo que representa una sequía de 15 años. En ese periodo, solo ha disputado dos finales, Apertura 2015 y Guardianes 2020, ambas perdidas, lo que mantiene una deuda constante con su afición.

El liderato no solo asegura ventaja deportiva en la Liguilla, también coloca presión sobre el proyecto encabezado por Efraín Juárez. Pumas terminó la fase regular como la mejor ofensiva con 34 anotados y una defensa entre las tres menos vencidas. Ese equilibrio ha sido una constante en el torneo, con resultados sostenidos tanto en casa como de visitante.

El objetivo inmediato es convertir esa regularidad en un título. Pumas no ha logrado capitalizar lideratos y su historial en Liguilla muestra eliminaciones en cuartos de final en sus últimos dos viajes a Liguilla. Ganar el campeonato implicaría romper la sequía más larga entre los equipos grandes del fútbol mexicano y consolidar un proceso que inició el torneo con muchas dudas alrededor de su continuidad.

América: evitar otro semestre sin títulos y sostener el proyecto de Jardine

El América se metió a Liguilla tras un torneo irregular | Imago7

América cerró la fase regular en la octava posición tras una temporada irregular en resultados. El equipo dirigido por André Jardine quedó lejos del liderato y no logró sostener una racha consistente de victorias. A nivel internacional, el club fue eliminado en la Concachampions por Nashville en el Estadio Azteca, sumando un fracaso más en competiciones continentales con el técnico brasileño.

A pesar de su reciente tricampeonato nacional, Las Águilas han sido incapaces de triunfar en el plano internacional, acumulando fracasos en la Copa de Campeones Concacaf, la Leagues Cup y la derrota ante LAFC por el boleto al Mundial de Clubes.

El contexto coloca a la Liguilla como el único escenario para rescatar el semestre. El título representaría la validación del proyecto de Jardine, quien ya ha sido campeón desde la octava posición, ante las dudas sobre su futuro en el banquillo azulcrema. La Fiesta Grande se convierte en una prueba directa sobre la capacidad del equipo para sostener rendimiento en series cerradas y evitar cerrar la temporada sin títulos importantes.

Tigres: despedir a Gignac con otro título y cerrar una era histórica

Gignac se despedirá de Tigres al finalizar el torneo | Imago7

Tigres terminó la fase regular en séptima posición con 25 puntos, tras un semestre irregular. El equipo sumó victorias en duelos de máxima exigencia ante Chivas, América y Rayados, pero tropezó ante equipos de la zona baja como Puebla y Juárez. Ahora, el equipo universitario llega a esta Liguilla con un enfoque marcado por el cierre de ciclo de André-Pierre Gignac.

En francés, máximo goleador histórico del club con 222 goles, jugará su última Liguilla. En su palmarés suma cinco títulos de Liga MX y múltiples torneos internacionales con Tigres. Un campeonato más extendería su registro como el extranjero con más títulos en el fútbol mexicano, y ampliaría sus registros individuales dentro del club.

La Liguilla representa la oportunidad de despedir a su figura histórica con un título y sostener la continuidad de un equipo que ha sido referencia del fútbol mexicano durante la última década encabezado por el galo y la generación dorada con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, ahora en el banquillo.

Chivas: evitar 10 años sin título y validar el proyecto de Milito

Chivas llega con cinco bajas a la Fiesta Grande | Imago7

Chivas terminó el torneo en segundo lugar con 36 puntos, apenas por debajo de Pumas por diferencia de goles tras liderar durante gran parte del semestre. El equipo no gana la Liga MX desde el Clausura 2017, cuando venció a Tigres en la final. Esto implica una sequía cercana a los 10 años sin campeonato.

El proyecto encabezado por Gabriel Milito enfrenta su segunda Liguilla con el equipo en un contexto de bajas importantes. Chivas no contará con cinco jugadores convocados a la selección mexicana, lo que obliga a ajustar su alineación en una fase decisiva: Raúl Rangel, Brian Gutierrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.

La serie de cuartos ante Tigres revive la final de 2017, pero también la derrota en 2023, cuando dejaron escapar una ventaja que parecía definitiva en los últimos minutos. El objetivo inmediato es demostrar que el proyecto puede competir sin su plantel completo y romper la sequía de títulos. Chivas ha sido competitivo en fase regular en los últimos torneos, pero no ha logrado trasladar ese rendimiento a instancias finales de forma consistente.

Cruz Azul: responder tras el caos interno y sostener un proyecto sin continuidad

Joel Huiqui tomó las riendas de La Máquina | Imago 7

Cruz Azul llega a la Liguilla tras un par de temporadas marcadas por cambios constantes en su estructura deportiva. La salida de Martín Anselmi, seguida por la de Vicente Sánchez y posteriormente la de Nicolás Larcamón, ha generado inestabilidad en el proyecto.

La salida de Larcamón, de cara a la última jornada tras nueve partidos sin ganar, dejó al equipo sin continuidad táctica en el cierre del torneo. A pesar de ello, Cruz Azul logró cortar la racha y calificar como tercer lugar, gracias a su gran inicio de torneo, donde ligaron 15 partidos sin perder en todas las competiciones.

El objetivo es superar ese caos con Joel Huiqui en el banquillo, y las bajas de sus dos centros delanteros: Nico Ibáñez y Gabriel Fernández. Cruz Azul no gana la Liga MX desde el Guardianes 2021 y ha tenido grandes decepciones en Liguillas desde entonces. El torneo final se presenta como una oportunidad para estabilizar el proyecto y evitar que la temporada quede marcada únicamente por la inestabilidad interna.

Atlas: recuperar la identidad del bicampeonato y volver a competir en Liguilla

Atlas se metió a la Fiesta Grande en la última jornada | Imago7

Atlas regresa a la Liguilla con la referencia reciente de su bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022 bajo el mando de Diego Cocca. Ese periodo marcó uno de los momentos más exitosos en la historia del club, rompiendo una sequía de 70 años sin título y consolidando una base competitiva.

El equipo actual busca recuperar esa identidad en fase final. Atlas no ha logrado repetir ese nivel en torneos posteriores, con eliminaciones tempranas y ausencia en fases finales. La clasificación a esta Liguilla representa un paso para retomar protagonismo en el fútbol mexicano tras un periodo de transición.

El objetivo es volver a competir en instancias decisivas. Atlas ha mostrado solidez en ciertos tramos del torneo, pero sin la regularidad del equipo bicampeón. La Liguilla representa la oportunidad de recuperar sensaciones competitivas y acercarse nuevamente a los niveles que lo llevaron a ser campeón.

Pachuca: sumar otro título y escalar en la tabla histórica de campeones

Pachuca se consolidó como la sorpresa del torneo | Imago7

Pachuca disputa la Liguilla del Clausura 2026 tras clasificarse en la cuarta posición del torneo regular. El club suma siete títulos de Liga MX en su historia y no gana el campeonato desde el Apertura 2022, cuando venció al Toluca en la final. Un título en este torneo lo colocaría con ocho ligas, cifra que actualmente registran Tigres y León en el palmarés histórico del fútbol mexicano.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, Pachuca ha ganado los siete campeonatos de su historia en este formato (Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016 y Apertura 2022). En ese mismo periodo, el club ha disputado múltiples Liguillas y finales, manteniendo presencia constante en fases decisivas. En el Clausura 2026, volvió a clasificarse a la fase final con una base de jugadores formados en cantera y figuras sudamericanas, sosteniendo el modelo deportivo que ha acompañado sus títulos en las últimas décadas.

Toluca: buscar el tricampeonato y consolidarse como segundo más ganador

Antonio Mohamed quiere aumentar su legado en la Liga MX | Imago7

Toluca entra a la Liguilla con la posibilidad de lograr el tricampeonato en torneos cortos, una hazaña que solo ha conseguido América en la historia de la Liga MX, y que los consolidaría como los reyes del formato con su décima corona.

En el registro histórico del balompié azteca, el club mexiquense comparte el segundo lugar de títulos con Chivas con 12. Un campeonato le permitiría romper ese empate y consolidarse como el segundo equipo más ganador en la historia de la Liga MX, solo por detrás de Las Águilas

Los Diablos han construido un plantel competitivo con equilibrio en todas sus líneas con Antonio Mohamed en el banquillo. Para el técnico la Fiesta Grande también presenta una oportunidad histórica. En caso de levantar su sexto campeonato de la Liga MX, igualaría a Raúl Cárdenas en la segunda posición histórica, quedando a solo un título de Ricardo Ferretti y Nacho Trelles.

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