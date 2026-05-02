¡Naoya Inoue confirma su estatus de leyenda con triunfo histórico sobre Junto Nakatani!

Naoya Inoue venció a Junto Nakatani por decisión unánime tras recibir tarjetas de 116-112, 116-112 y 115-113 en la velada en el histórico Tokyo Dome

Naoya Inoue vence a Junto Nakatani | AFP: Yuichi Yamazaki

Naoya Inoue firmó una noche histórica al imponerse por decisión unánime a Junto Nakatani en la pelea más importante que ha visto el boxeo japonés, con una actuación dominante para defender el campeonato indiscutido de peso supergallo. Ante más de 55 mil aficionados en el Tokyo Dome este 2 de mayo, el Monstruo Japonés controló el combate de principio a fin y respondió a la enorme expectativa de una función que paralizó a Asia y colocó los reflectores de toda la industria sobre Tokio.

Con tarjetas de 116-112, 116-112 y 115-113, los jueces reflejaron un combate más cerrado de lo que se percibió sobre el ring, el campeón de 33 años, mostró superioridad durante la mayor parte de la contienda ante Junto Nakatani. La victoria consolidó su marca en 33-0-0 (27 KOs), mientras que su rival perdió el paso perfecto y quedó con registro de 32-0-1 (24 KOs), tras equivocarse en la estrategia durante gran parte de los 12 rounds.

La contienda arrancó con un intercambio de golpes más analítico que explosivo, cargado del suspenso que envolvía a la pelea más importante en la historia del país del sol naciente. Ambos pugilistas midieron distancias y ritmos con cautela, aunque, conforme avanzaron los primeros compases, el Monstruo Japonés comenzó a imponer condiciones al adueñarse del centro del cuadrilátero con su característico corte de ring y un jab insistente que marcaba el compás.

Con mucho estudio de por medio y escaso volumen de golpeo durante buena parte de los episodios, el combate se transformó en una auténtica partida de ajedrez. Junto Nakatani, también conocido como Big Bang, optó en los primeros rounds por un planteamiento de contragolpeo, con el trabajo cerca de las cuerdas, a la espera de los espacios que dejara el campeón, sin arriesgar de más ante la precisión del rival.

Naoya Inoue, lejos de su versión más demoledora, prefirió construir su ventaja a cuentagotas, round a round, con la intención de sumar puntos con inteligencia y control. Aunque la pelea se mantuvo cerrada en varios pasajes, la falta de iniciativa de Big Bang terminó por inclinar la balanza a favor del Monstruo Japonés, quien, sin necesidad de desatar todo su poder ofensivo, logró mantener un dominio ligero pero constante ante el retador al campeonato indiscutido del supergallo.

Para los episodios finales, el estilo estratégico del campeón de las 122 libras evolucionó hacia un vaivén de combinaciones más dinámicas, lo que abrió ciertas ventanas para Junto Nakatani. El Big Bang encontró finalmente espacios para soltar las manos e intentar remar contracorriente en su desafío titular; sin embargo, un choque accidental de cabezas le provocó un corte en la ceja izquierda que cambió el rumbo de su planteamiento. A partir de entonces, se volcó al intercambio en la corta distancia, una decisión táctica que, aunque valiente, llegó demasiado tarde para cambiar el destino del combate.

Gracias a esta victoria, el campeón indiscutido en dos divisiones amplió su impresionante historial al llegar a 28 triunfos en peleas de campeonato, suficiente para ser considerado como el mejor boxeador japonés de la historia. El resultado, además, lo posiciona de forma cada vez más sólida en la disputa por el primer lugar del ranking libra por libra de The Ring.

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