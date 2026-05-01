Toluca vs Pachuca en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026

Partidazo el que nos espera en el Nemesio Diez, los Diablos enfrentarán la serie con varias bajas, mientras que los Tuzos quieren evitar el tricampeonato

Toluca y Pachuca se enfrentan este domingo 3 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver en distintas televisoras, así como seguir en el minuto a minuto a Claro Sports, en una serie que cruza al bicampeón del fútbol mexicano contra unos Tuzos que quieren convertirse en el caballo negro de la Liguilla.

Pachuca llega mejor ubicado en la tabla general, luego de terminar la fase regular en el cuarto lugar con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que cerrará la eliminatoria en casa. Toluca fue quinto con 30 unidades, tras ocho triunfos, seis empates y tres derrotas, aunque llega con una carta fuerte: la mejor defensiva del torneo.

El entrenador Esteban Solari reconoció la exigencia de enfrentar al vigente bicampeón, pero dejó claro que Pachuca buscará sostener la identidad que mostró durante la temporada: “Nadie quiere enfrentar al bicampeón. Sabemos que jugamos contra un equipo que tiene grandes jugadores. Hay que pensar en nosotros, en ser el equipo competitivo de toda la temporada, sabemos que ellos saben jugar estas instancias y que para nosotros va a ser una prueba”, señaló.

Del otro lado, Antonio ‘Turco’ Mohamed encara la serie con bajas sensibles: Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026, mientras que Marcel Ruiz salió tocado ante LAFC en la Concachampions y está en duda.

¿Quién transmite en vivo el Toluca vs Pachuca y dónde ver el partido de este domingo 3 de mayo?

La ida de los cuartos de final entre Toluca y Pachuca será uno de los partidos más atractivos del arranque de la Liguilla, con los Diablos Rojos en busca de defender el bicampeonato y los Tuzos con la posibilidad de pegar primero antes de cerrar la serie en el Estadio Hidalgo.

El partido Toluca vs Pachuca se disputará este domingo 3 de mayo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez. La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX y FOX One.

Toluca llega con la presión de iniciar con ventaja en casa, ya que por posición en la tabla Pachuca tendrá el beneficio de cerrar la eliminatoria como local. Para los Diablos Rojos, el primer partido será clave para sostener sus aspiraciones de tricampeonato, mientras que los Tuzos buscarán confirmar el buen torneo que los llevó al cuarto lugar general.

Alineaciones probables del Toluca vs Pachuca para la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

La serie también estará marcada por las ausencias y dudas en el plantel de Toluca. Jesús Gallardo y Alexis Vega no estarán disponibles tras ser convocados por Javier Aguirre para la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, mientras que Marcel Ruiz salió tocado en el duelo ante LAFC de la Concachampions y su presencia no está asegurada.

Alineación probable de Toluca: García, Simón, Méndez, López, Pérez, Romero, Díaz, Castro, Angulo, Helinho y Paulinho.

Alineación probable de Pachuca: Moreno, Barreto, Dos Santos, García, Sánchez, Guzmán, Rivera, Idrissi, Domínguez, Rondón y Nunes.

El planteamiento de Mohamed podría estar condicionado por las bajas, aunque Toluca mantiene una estructura defensiva que fue la mejor de la fase regular. Pachuca, por su parte, apunta a sostener el equilibrio que le permitió meterse entre los primeros cuatro y llegar a esta eliminatoria con la ventaja de cerrar en casa.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Pachuca

Los antecedentes recientes entre Toluca y Pachuca muestran una rivalidad pareja, con partidos cerrados y varios empates. Sin embargo, los Diablos Rojos han logrado sacar resultados importantes en los últimos cruces, incluido un triunfo como visitante en el Clausura 2024 y una victoria en casa en el Clausura 2025.

Últimos cinco partidos entre Toluca y Pachuca:

Pachuca 1-1 Toluca | 22 de marzo de 2026 | Liga MX

Toluca 2-2 Pachuca | 26 de octubre de 2025 | Liga MX

Toluca 3-2 Pachuca | 29 de marzo de 2025 | Liga MX

Pachuca 2-2 Toluca | 17 de septiembre de 2024 | Liga MX

Pachuca 2-3 Toluca | 30 de marzo de 2024 | Liga MX

Con esos antecedentes, la ida en el Nemesio Diez aparece como un partido de alta exigencia para ambos. Toluca buscará imponer su condición de bicampeón y aprovechar su localía, mientras que Pachuca intentará salir con vida de la casa escarlata para definir la eliminatoria ante su afición.

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