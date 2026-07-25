Lanzan épico avance de Los Anillos del Poder 3, y fecha de estreno: Sauron y el anillo único, a escena

La nueva entrega se centrará en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras este busca forjar el Anillo Único para consolidar su dominio sobre la Tierra Media

Los fans, a la espera de esta nueva temporada | @TheRingsofPower

Amazon Prime Video presentó en la San Diego Comic Con 2026 el primer tráiler de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder. Tras semanas de espera y rumores sobre la aparición de Sauron y Gandalf, la plataforma reveló un avance que muestra el desarrollo de la trama y da un primer vistazo a los conflictos que marcarán esta entrega.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Los Anillos del Poder en Amazon Prime?

La tercera temporada se estrenará el 11 de noviembre de 2026, un cambio respecto a las fechas de verano de las temporadas anteriores. Este ajuste busca que la serie tenga mayor visibilidad y se separe de la competencia directa, como La Casa del Dragón, actualmente en emisión, asegurando así una audiencia más amplia para la entrega final de la trilogía de la Segunda Edad.

¿Qué pasará en la tercera entrega de Los Anillos del Poder? El primer teaser es épico

La nueva temporada se desarrollará varios años después de los eventos de la segunda. La historia mostrará el apogeo de la Guerra entre los Elfos y Sauron, mientras este último busca forjar el Anillo Único para consolidar su dominio sobre la Tierra Media. En el tráiler, Charlie Vickers como Sauron aparece en escenas que anticipan la consolidación de su reinado y los enfrentamientos que intentarán detenerlo.

El avance también incluye momentos de tensión y acción que involucran a los protagonistas de temporadas anteriores, como Morfydd Clark (Galadriel) y Robert Aramayo (Elrond), mostrando cómo cada personaje enfrenta la amenaza del Señor Oscuro mientras se prepara el escenario para la batalla definitiva.

Reparto y nuevas incorporaciones

El elenco principal regresa con Morfydd Clark, Robert Aramayo, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Markella Kavenagh e Ismael Cruz Córdova, mientras que se suman nuevos actores como Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Estas incorporaciones amplían la narrativa y aportan nuevos personajes a la historia de la Segunda Edad, aumentando la complejidad de los conflictos en la Tierra Media.

¿De qué trata la serie de Los Anillos del Poder y dónde ver las temporadas pasadas?

La serie está ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, explorando la creación de los anillos, el ascenso de Sauron y los conflictos entre Elfos, Hombres y otras razas. Las temporadas anteriores están disponibles en Amazon Prime Video, donde los suscriptores pueden revisar la evolución de personajes y eventos que desembocarán en la tercera temporada, incluyendo la formación de alianzas y la construcción de los primeros conflictos con el Señor Oscuro.

Expectativas y próximos lanzamientos

Con el estreno programado para noviembre, los fanáticos esperan que el tráiler refleje la intensidad de la guerra y la estrategia de Sauron para dominar la Tierra Media. La producción de la tercera temporada mantiene la línea narrativa de las entregas anteriores, con un enfoque en batallas, desarrollo de personajes y la consolidación del Anillo Único como elemento central.

La confirmación de la fecha y la presentación del tráiler marca un paso importante para Amazon Prime Video, que busca consolidar Los Anillos del Poder como una de sus series más relevantes dentro del catálogo de fantasía y aventuras, anticipando que la tercera temporada definirá los eventos que conectarán con la historia conocida de El Señor de los Anillos.

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