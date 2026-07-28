La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué se juega hoy martes 28 de julio?

Los habitantes buscarán asegurar el presupuesto semanal de la casa. Te contamos el horario, la dinámica y dónde verlo en vivo

¿A qué hora inicia la prueba semanal este martes 28 de julio? | @LaCasaFamososMx

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 continúa este martes 28 de julio con el inicio de la prueba semanal, una de las dinámicas más importantes del reality porque de ella depende el presupuesto con el que los habitantes podrán comprar alimentos para los siguientes días.

Después de que el lunes Fede Vigevani se convirtió en el primer Líder de la cuarta temporada al imponerse en la Prueba del Líder, el reality cambia de dinámica. El creador de contenido aseguró inmunidad durante esta semana, el acceso a la Suite del Líder, el poder de salvación, además de una camioneta como premio. Ahora la atención deja de centrarse en un beneficio individual, ya que los 18 habitantes deberán colaborar para superar la prueba semanal que propone La Jefa y asegurar el presupuesto para toda la casa.

La cuarta temporada mantiene esta dinámica como uno de los pilares de la convivencia semanal y la combina con nuevas actividades, como la Cabina de las Tentaciones, las noches de cine y Vida en Fotos, que debutan en la edición 2026.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba semanal y dónde verla en vivo hoy, 28 de julio?

A diferencia de la Prueba del Líder, donde cada habitante busca un beneficio personal, la prueba semanal obliga a todos los participantes a colaborar.

La Jefa presenta un reto con reglas específicas que cambia cada semana. Puede tratarse de una prueba física, de habilidad, memoria, coordinación o resistencia, pero siempre tiene el mismo propósito: que los habitantes demuestren disciplina y trabajo en equipo durante varios días.

Lo que está en juego es el presupuesto semanal de la casa. Si los participantes cumplen correctamente la misión y respetan todas las reglas establecidas, reciben el presupuesto completo para realizar la compra de alimentos. En cambio, si incumplen el reto o no alcanzan el objetivo marcado por la producción, el presupuesto se reduce, por lo que deberán abastecerse con muchos menos productos y administrar mejor la comida durante toda la semana. En temporadas anteriores, perder esta prueba significó convivir con una despensa limitada, lo que incluso provocó conflictos entre los habitantes por el reparto de los alimentos.

La gala podrá seguirse este martes 28 de julio por Canal 5, mientras que la transmisión en vivo de la casa permanece disponible las 24 horas a través de ViX.

¿A qué hora se juega y cómo es la prueba semanal de La Casa de los Famosos México 2026?

La prueba semanal será presentada este martes 28 de julio durante la gala diaria, que comienza a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, por Canal 5. En ViX, la pregala inicia a las 21:30 horas, mientras que la postgala está programada para las 23:00 horas. Además, la plataforma mantiene disponible la transmisión de la casa las 24 horas.

Una vez que La Jefa explica la dinámica, los habitantes deberán cumplir las condiciones establecidas. Dependiendo del reto, la producción puede exigirles alcanzar una meta diaria, repetir una actividad durante cierto tiempo o completar una serie de objetivos antes de una fecha determinada. Al finalizar el periodo, La Jefa anuncia oficialmente si la misión fue superada o si el presupuesto será reducido.

Además del inicio de la prueba semanal, los martes de la cuarta temporada incluyen otras novedades como Vida en Fotos, las Noches de Cine y la nueva Cabina de las Tentaciones, elementos incorporados para modificar la convivencia y generar nuevas estrategias dentro del reality.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es el sistema de votaciones y cómo votas por tu habitante favorito esta temporada?

Aunque la prueba semanal influye directamente en la convivencia dentro de la casa, la permanencia de los habitantes sigue dependiendo del público.

Después de la gala de nominación de los miércoles, los espectadores pueden ingresar a las plataformas oficiales para votar por el participante que desean mantener en competencia. La producción confirmó que los usuarios con acceso a ViX disponen de votos adicionales, lo que incrementa su participación durante las semanas de eliminación.

Las votaciones se realizan a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México: lacasadelosfamososmexico.tv/vota. Durante las galas transmitidas por Las Estrellas, Canal 5 y ViX, también aparece un código QR en pantalla que dirige directamente a esa misma plataforma para facilitar el acceso. El calendario semanal de La Casa de los Famosos México 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

Lunes: Prueba del Líder

Martes: Inicio de la prueba semanal, Vida en Fotos, Noche de Cine y Cabina de las Tentaciones.

Miércoles: Gala de nominación

Jueves: Prueba robo de salvación, final de prueba semanal, Moneda o caja del destino, Cena de nominados.

Sábado: Compra de despensa

Domingo: Gala de eliminación

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