¿Cómo regresar a la actividad física después de un largo tiempo de no hacer ejercicio?

Especialistas coinciden en que la clave está en comenzar poco a poco, con rutinas básicas y objetivos realistas

No se trata de entrenar fuerte un solo día, sino de mantener una rutina | Reuters

Volver a hacer ejercicio después de un periodo prolongado de inactividad puede parecer un reto complicado, pero es un proceso que debe abordarse con paciencia y estrategia. El cuerpo necesita adaptarse nuevamente al esfuerzo físico, por lo que regresar de forma progresiva es clave para evitar lesiones y frustración.

En muchos casos, el error más común es intentar retomar el nivel previo de intensidad desde el primer día. Especialistas coinciden en que la clave está en comenzar poco a poco, con rutinas básicas y objetivos realistas que permitan recuperar la condición física de manera segura.

Estos son los 5 puntos clave para regresar a la actividad física

1. Comenzar de forma progresiva y sin prisas

El regreso al ejercicio debe ser gradual. Después de un periodo largo de inactividad, el cuerpo pierde resistencia, fuerza y movilidad, por lo que es fundamental iniciar con cargas ligeras. Arrancar con sesiones cortas y de baja intensidad permite que músculos, tendones y articulaciones se adapten nuevamente al esfuerzo, reduciendo el riesgo de lesiones y molestias innecesarias.

2. Establecer objetivos realistas y medibles

Uno de los errores más frecuentes es querer recuperar el nivel anterior en poco tiempo. Plantear metas alcanzables, como entrenar tres veces por semana o caminar cierto tiempo diario, ayuda a mantener la motivación y evitar la frustración. Estos objetivos deben ajustarse progresivamente conforme mejora la condición física.

3. Escuchar al cuerpo y respetar sus señales

El cuerpo envía señales claras cuando algo no está bien. Dolor persistente, fatiga excesiva o falta de energía son indicadores de que se debe bajar la intensidad. Diferenciar entre una molestia normal por el esfuerzo y un dolor que puede derivar en lesión es clave para mantener la continuidad en el ejercicio. Descansar cuando es necesario también forma parte del proceso.

4. Priorizar la constancia sobre la intensidad

No se trata de entrenar fuerte un solo día, sino de mantener una rutina sostenida. La regularidad permite que el cuerpo se adapte de forma progresiva y mejora la resistencia con el paso del tiempo. Incluso sesiones breves, pero constantes, generan mejores resultados que entrenamientos esporádicos y muy exigentes.

5. Disfrutar la actividad para crear hábito

El ejercicio no debe sentirse como una obligación. Elegir actividades que resulten agradables, como caminar, bailar o andar en bicicleta, facilita la adherencia a largo plazo. Cuando se disfruta el proceso, es más probable mantener el hábito y convertir la actividad física en parte del estilo de vida.

Ejercicios recomendados para regresar a la actividad física

Para quienes buscan retomar el ejercicio, los especialistas recomiendan iniciar con movimientos básicos que activen todo el cuerpo sin generar un alto impacto. Ejercicios como caminatas, rutinas de movilidad, estiramientos y trabajo de fuerza ligera son ideales para comenzar. Estas actividades ayudan a recuperar coordinación, resistencia y fuerza sin sobrecargar el organismo.

Las rutinas cortas, de entre 10 y 15 minutos, pueden ser suficientes en las primeras etapas, siempre que se mantenga la constancia y se aumente progresivamente la duración e intensidad.

Con el paso de los días, el cuerpo irá respondiendo mejor al esfuerzo y permitirá incorporar ejercicios más exigentes, consolidando así el regreso a una vida activa y saludable.

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