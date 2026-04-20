Pato O’Ward pierde terreno en Long Beach y acaba quinto; Palou domina la carrera

Desde la segunda vuelta, el español lanzó un ataque decisivo sobre O’Ward para arrebatarle el segundo lugar y de ahí el mexicano retrocedió posiciones

Pato O’Ward fue quinto en Long Beach | Imago7

El Gran Premio de Long Beach 2026 dejó sensaciones encontradas para el automovilismo mexicano. Pato O’Ward partía como uno de los grandes protagonistas tras clasificar en la segunda posición, pero terminó conformándose con un quinto lugar, en una carrera donde las decisiones estratégicas y los detalles marcaron la diferencia frente a un Alex Palou implacable que se llevó la victoria.

Desde el inicio, el panorama cambió rápidamente. En la vuelta dos, Palou sorprendió a O’Ward con un rebase agresivo en la curva uno que lo relegó al tercer puesto, movimiento que condicionó el resto de la competencia para el piloto de Arrow McLaren. A partir de ese momento, el mexicano tuvo que remar contracorriente en un circuito donde adelantar no es sencillo.

O’Ward intentó mantenerse en la pelea con buen ritmo y gestión. Incluso llegó a construir una ventaja sobre Kyle Kirkwood mientras buscaba acercarse nuevamente a Palou, pero las órdenes de cuidar combustible comenzaron a impactar en su desempeño. El propio piloto pidió ajustes a su monoplaza por radio, buscando recuperar sensaciones en un momento clave.

La apuesta estratégica llegó en la vuelta 30. El equipo de O’Ward intentó un undercut para ganar posiciones en pits, pero la jugada no resultó como se esperaba, ya que el mexicano regresó a pista con tráfico. Ese detalle terminó siendo determinante, pues perdió dos posiciones más y cayó hasta el quinto lugar.

Mientras tanto, Alex Palou ejecutó una carrera perfecta, combinando ritmo y estrategia para quedarse con la victoria y recuperar el liderato del campeonato, dejando claro por qué es uno de los pilotos más consistentes de la categoría. El español aprovechó cada oportunidad, incluyendo una parada en pits clave para superar a Felix Rosenqvist.

El resultado final dejó a O’Ward con un sabor agridulce. El regiomontano igualó su mejor resultado histórico en Long Beach con el quinto puesto, mismo que consiguió en 2022, pero en esta ocasión había expectativas mucho más altas tras su posición de salida. La sensación general es que el podio estaba al alcance.

En el podio, Rosenqvist terminó en segundo lugar, seguido por Scott Dixon en tercero y Kyle Kirkwood en cuarto, completando una jornada en la que O’Ward sumó puntos importantes, pero dejó escapar una oportunidad valiosa. Ahora, el mexicano deberá enfocarse en la siguiente fecha para volver a pelear por la victoria y mantenerse en la lucha del campeonato.

Te puede interesar: