América rumbo a la Liguilla de la Liga MX 2026: ¿Qué necesitan las Águilas para clasificar?

Tras su eliminación en Concachampions, América enfrenta un cierre de torneo con presión por asegurar su lugar en la Liguilla

América y lo que necesita para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 | Imago 7

El Club América atraviesa un cierre del torneo Clausura 2026 marcado por resultados recientes que han condicionado su posición en la tabla. La eliminación en la Concachampions ante Nashville representó un golpe en el interior del equipo, mientras que el empate frente a Cruz Azul en la jornada pasada de la Liga MX los dejó sin margen amplio en la Liga MX.

Con el Clausura 2026 en su fase final, el conjunto azulcrema se mantiene en zona de clasificación, pero con varios equipos en disputa directa por los últimos lugares a la Liguilla. Actualmente, ocupa el séptimo puesto con 19 puntos, en un grupo donde la diferencia es mínima frente a otros clubes que buscan asegurar su lugar en la fase final.

El panorama obliga al América a sumar en los partidos restantes y a mantenerse atento a otros resultados. La tabla muestra una pelea cerrada por los boletos disponibles, en especial cuando los primeros cinco ya tienen su lugar en la Fiesta Grande.

¿Qué necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

El América necesita casi un milagro. Con 19 unidades, el margen es reducido frente a clubes como León y Atlas, que tienen la misma cantidad y que serán sus últimos rivales en el torneo regular.

Tomando como referencia torneos anteriores, una suma de entre 26 y 28 puntos suele ser suficiente para asegurar el octavo lugar. Bajo este escenario, América requeriría ganar sus últimos encuentros para colocarse en esa zona y no depender de nadie.

Sí el América llega a empatar o perder algún partido, la clasificación no está garantizada, ya que la combinación de resultados de sus rivales directos también influirá en la posición final. Esto obliga al equipo a mantener regularidad en el cierre del torneo.

Calendario de los últimos partidos del América en la Liga MX 2026

El calendario del América presenta compromisos directos contra equipos involucrados en la pelea de la Liguilla lo que incrementa la importancia de cada encuentro. Dos de los tres partidos se disputarán en casa, mientras que la visita ante León representa un duelo directo en la pelea por los lugares de clasificación.

Jornada 15: América vs Toluca – sábado 18 de abril, 21:00

Jornada 16: León vs América – martes 21 de abril, 21:06

Jornada 17: América vs Atlas – sábado 25 de abril, 21:00

¿Cuáles son los criterios para clasificar a la Liguilla en caso de empate en la tabla de posiciones?

La Fase de Calificación de la Liga MX Clausura 2026 incluye a los 18 equipos que participan en el torneo. Estos equipos juegan entre sí en un formato de todos contra todos durante 17 jornadas, con partidos a un solo encuentro en cada fecha.

Al finalizar las 17 jornadas, los equipos se colocan en la tabla general de clasificación de acuerdo con los puntos obtenidos durante la fase regular. Los clubes se ubican en la tabla en orden descendente, dependiendo de la cantidad de puntos acumulados a lo largo del torneo. En caso de que dos o más equipos terminen con el mismo número de puntos, se aplican criterios de desempate para definir su posición y son los siguientes:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos Mayor número de goles anotados Mayor número de goles anotados como visitante 10 Marcadores particulares entre los Clubes empatados Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente Menor cantidad de puntos en la Tabla Fair Play Sorteo

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2026 y por qué no hay repechaje?

La Liguilla del torneo Clausura 2026 mantendrá su formato tradicional y dará inicio el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. A continuación, la fase de semifinales se llevará a cabo la semana siguiente, con los equipos luchando por un lugar en la gran final, que se jugará en dos encuentros programados para los días jueves 21 y domingo 24 de mayo. Esta estructura mantiene la emoción y la competencia alta, mientras los equipos se preparan para el cierre del torneo en busca del campeonato.

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