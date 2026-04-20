Jon Rahm sorprendido tras arrasar en México: “No me veía capaz”

El español reconoce que no esperaba un triunfo tan amplio y destaca la conexión con el público en México

El golfista español Jon Rahm firmó una actuación dominante para quedarse con el título del LIV Golf México 2026, celebrado en el Club de Golf Chapultepec, donde cerró el torneo con una ventaja contundente que le permitió disfrutar el último recorrido sin presión y conectar de manera especial con el público.

Tras su victoria, Rahm destacó en palabras para Claro Sports la emoción de ganar en territorio mexicano, un escenario que, si bien no es su país, le generó sensaciones cercanas a casa. “Bueno, aunque no soy local, pero casi. No sé si cualquier país pueda compararse con lo que se siente ganando en España para mí, pero ha sido muy emotivo“, expresó el español, quien se mostró cercano con la afición durante la jornada final.

El campeón también subrayó el control con el que llegó al cierre del torneo, lo que le permitió disfrutar el momento más allá de la competencia. “El conseguir llegar al último hoyo con tanta ventaja y saber que no tenía ningún estrés y que ya estaba hecho, hace que pueda distraerme un poco de lo que es el golf y disfrutarlo con el público, que ha sido muy bonito“, agregó.

Rahm reconoció que no esperaba un desenlace tan dominante desde el inicio del torneo. “Si me dices la semana pasada, el jueves en la tarde, que iba a ganar de seis, hubiese dicho que estás básicamente loco. No me veía capaz“, confesó el español, quien encontró su mejor versión a partir del sábado, momento clave para encaminar su victoria.

“El sábado encontré algo que funciona y el resto de la semana funcionó muy bien. No solo el swing, todas las partes del juego han sido buenas“, explicó Rahm, destacando especialmente su rendimiento en los momentos clave del fin de semana.

Finalmente, el español hizo énfasis en su precisión alrededor del green, uno de los factores determinantes para evitar errores. “Sobre todo en los greenes y el juego corto el fin de semana lo he hecho muy bien para evitar errores. Si no fuese por la mala suerte del hoyo cinco, casi me voy la semana entera sin bogeys”, concluyó.

Con este triunfo, Jon Rahm no solo confirma su gran momento en el LIV Golf, sino que también deja claro que su nivel competitivo sigue siendo uno de los más altos del circuito mundial.

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