Fracaso regio: Monterrey se despide y Tigres tambalea rumbo a la Liguilla

Monterrey queda fuera de la Liguilla tras un torneo histórico negativo, mientras Tigres cae al noveno lugar y se juega su clasificación en el cierre

Rayados ya está fuera y Tigres no está en puestos de Liguilla | Imago7

Después de figurar como protagonistas en la última década de la Liga MX, los equipos regiomontanos viven una crisis de resultados: Monterrey fracasó y Tigres tambalea rumbo a la Liguilla del Clausura 2026. Lo que durante años fue sinónimo de constancia y protagonismo, hoy se traduce en un cierre de torneo lleno de presión, cuentas y alarma en la Sultana del Norte.

La victoria del Atlas en Torreón, Coahuila, ante Santos Laguna por la mínima diferencia en el cierre de la jornada 15 del Clausura 2026 tuvo un efecto dominó en la Sultana del Norte, ya que Rayados de Monterrey agotó matemáticamente cualquier posibilidad de acceder a la Liguilla y Tigres salió de los primeros ocho de la tabla general. Ese resultado fijó en 22 puntos la barrera mínima para aspirar a la fase final, una cifra que Monterrey ya no puede alcanzar, mientras los felinos quedaron obligados a reaccionar de inmediato.

Monterrey consumó un semestre para el olvido

El Monterrey consumó su segundo fracaso del primer semestre del 2026 al quedar eliminado a dos partidos de que concluya el torneo de Clausura en la Liga MX. Rayados perdió en el Gigante de Acero 3-1 ante los Tuzos del Pachuca el sábado por la tarde, lo que los alejó de cualquier posibilidad de llegar a la Liguilla. La eliminación también puso fin a una racha de 17 torneos consecutivos clasificando a la postemporada, algo que no ocurría desde el Apertura 2016.

La temporada de Rayados ha sido una de las peores en la etapa de los torneos cortos. A pesar de contar con una gran inversión, el equipo no pudo enderezar el rumbo y, después de 15 partidos disputados, solo rescató 15 puntos para ubicarse en el lugar 14 de la tabla general. Además, se trata de la sexta plantilla más cara del torneo, con un valor de 64.70 millones de euros, lo que agrava todavía más la dimensión del fracaso. Su cierre fue para el olvido al tener seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El desplome también se reflejó en casa. En ocho partidos disputados como local, Rayados registra cinco derrotas, dos victorias y un empate, números que ya lo convierten en su peor torneo en el Gigante de Acero desde la inauguración del inmueble. Incluso, igualó una marca negativa que no se veía desde el Clausura 2006, cuando todavía jugaba en el Estadio Tecnológico.

La caída de Monterrey tampoco parece ser un accidente aislado. Desde el Clausura 2025 ya había quedado rota una racha de cinco torneos consecutivos superando los 30 puntos, una señal de que la irregularidad venía acompañando al club desde hace varios certámenes. Hoy, el golpe ya no solo es estadístico, sino deportivo e institucional, porque el equipo cerrará el semestre sin margen de maniobra en la Liga MX.

Tigres, obligado a reaccionar

Tigres rescató un empate en casa del Necaxa gracias a Ángel Correa. Lo que parecía ser un buen resultado terminó siendo todo lo contrario, ya que al ganar solamente un punto en la jornada 15 les terminó costando caro: ahora son novenos con 21 puntos y cerraron la fecha fuera de zona de Liguilla. El empate evitó una derrota, pero no frenó la caída en la tabla ni la presión sobre el equipo de Guido Pizarro.

El equipo universitario cerrará el torneo con dos partidos clave. El primero será visitando a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, rival directo en la pelea por la clasificación, y después recibirán al Mazatlán en el Volcán de San Nicolás de los Garza. La visita a Guadalajara luce como una final adelantada, porque Atlas arrancará esa jornada por delante de los felinos en la pelea por los puestos de acceso.

Tigres tiene un argumento para salvar el semestre, ya que logró avanzar a semifinales de la Concachampions 2026, donde se medirá al Nashville de la MLS. Esa serie internacional representa la gran oportunidad de maquillar un torneo local que, por ahora, tiene a los felinos lejos del protagonismo que acostumbraron junto a Rayados en los últimos años.

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