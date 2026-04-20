¡El Águila vuela alto! Jackson Loftin se viste de héroe ante Conspiradores con un sencillo remolcador

Los del puerto de Veracruz se quedaron con la victoria con un hit hacia el jardín izquierdo después de 13 entradas en el Beto Ávila

El puerto vivió un duelo de locura en el diamante jarocho. El Águila de Veracruz derrotó a Conspiradores de Querétaro en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Beto Ávila, en un encuentro que se definió en extrainnings instancia que se obligó a disputar por un home run de los veracruzanos en la novena entrada.

El juego avanzó con intercambio de anotaciones desde las primeras entradas. Veracruz tomó ventaja en la parte baja del segundo episodio con un ataque que incluyó imparables consecutivos y un batazo de Jackson Loftin que llevó dos carreras al plato. La novena jarocha se colocó al frente desde los primeros episodios y sostuvo el ritmo ofensivo.

Querétaro respondió en la parte alta de la tercera entrada con un cuadrangular con bases llenas de Yurisbel Gracial, que igualó el marcador y cambió el rumbo momentáneo del juego. Conspiradores logró empatar el partido tras un rally que revirtió la desventaja inicial.

El duelo continuó con cambios constantes en la pizarra. En la octava entrada, Conspiradores tomó ventaja con un jonrón de Rainel Rosario, mientras que Veracruz reaccionó en la parte baja del noveno episodio con un cuadrangular de Sebastián Elizalde que igualó el encuentro. El juego se extendió tras el empate en la novena entrada para tener un cierre cardíaco dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.

El Águila de Veracruz se quedó con la serie ante Conspiradores

Durante los extrainnings, ambos equipos dejaron corredores en base sin poder romper la igualdad. En la décima, undécima y duodécima entrada, el pitcheo logró contener a las ofensivas y mantuvo el marcador sin cambios. El empate se sostuvo durante varias entradas adicionales sin anotaciones.

En la parte alta de la décimo tercera entrada, Conspiradores no logró generar daño tras tres outs consecutivos. Esto abrió la oportunidad para Veracruz en la parte baja del mismo episodio, con corredores en base y dos outs en la pizarra.

Jackson Loftin conectó un sencillo al jardín derecho que permitió la anotación de Kristian Delgado, quien llegó al plato para definir el encuentro. La jugada cerró el juego con marcador de 9-8 a favor de Veracruz.

Con este resultado, El Águila de Veracruz se quedó con la serie en casa, tras un partido que se resolvió en la última entrada. El equipo local concretó la victoria en el cierre del juego y aseguró el triunfo ante su afición, que estalló de júbilo tras un emocionante juego que duró más de cuatro horas.

TE PUEDE INTERESAR: